Nuevo episodio en la rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton: programa navideño genera tensión en la realeza británica

Netflix lanzará el nuevo programa de Meghan Markle el mismo día del tradicional concierto de la princesa Kate.

La fecha elegida para el estreno del nuevo programa de Meghan Markle reavivó la tensión con Kate Middleton. El lanzamiento ocurrirá en diciembre y coincidirá con el concierto navideño organizado por la princesa de Gales en la Abadía de Westminster.

Este especial forma parte de un nuevo contrato firmado entre la duquesa de Sussex y el príncipe Harry con Netflix, que se renovó recientemente por un año más. Aunque representa una fuente de ingresos, analistas consideran que el momento escogido tiene un significado estratégico.

El especialista en temas de la realeza, Hugo Vickers, afirmó que la programación navideña de Meghan puede interpretarse como una respuesta directa a las iniciativas de Kate Middleton. Destacó que es común que ambos eventos coincidan o se perciban como acciones paralelas.

El concierto de la princesa se ha convertido en una tradición con fuerte carga emocional y sentido comunitario, mientras que el nuevo programa de Meghan tendrá un formato culinario bajo el nombre “Com Anor, Meghan”.

Vickers cuestionó la capacidad del especial producido en California para generar el mismo impacto que el evento que organiza la familia Gales. Añadió que la producción forma parte de un esfuerzo para sostener el estilo de vida costoso del matrimonio.

Sostuvo que, si bien la plataforma busca rentabilidad, la pareja sigue generando atención mediática y eso mantiene su valor comercial. A pesar del carácter trivial de algunas de sus iniciativas, cada movimiento de los Sussex garantiza publicidad.

El nuevo contenido no sería un caso aislado. Jack Royston, editor de realeza de la revista Newsweek, explicó que la rivalidad entre ambas familias inició durante el tiempo que compartieron espacios en el Palacio de Kensington. Aseguró que la tensión ha continuado desde entonces y no muestra señales de disminuir.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.