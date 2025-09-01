Viva

Nuevo episodio en la rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton: programa navideño genera tensión en la realeza británica

El estreno del nuevo programa de Meghan en Netflix se cruzará con el evento navideño de Kate Middleton en la Abadía de Westminster

Por O Globo / Brasil / GDA
Netflix lanzará el nuevo programa de Meghan Markle el mismo día del tradicional concierto de la princesa Kate.







