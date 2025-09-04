Charlie Sheen: ‘Es un milagro, estoy vivo’, dice antes del estreno de su documental en Netflix

En el 2015 Charlie Sheen reveló que fue diagnosticado con VIH. El 10 de setiembre Netflix estrenará un documental sobre su vida, estrellato y excesos.

Charlie Sheen jamás pensó que lo lograría, pero lo hizo. Este 3 de setiembre cumplió 60 años, además, ocho de sobriedad. Para celebrarlo, está a las puertas de estrenar el documental aka Charlie Sheen en Netflix, donde hablará sobre su vida marcada por el estrellato, las drogas, el sexo y su diagnóstico de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

“Es un milagro, estoy vivo”, dijo el intérprete en una amplia entrevista que le concedió a la revista People. El artista, reconocido mayormente por su papel de Charlie Harper en la comedia Two and a Half Men, afirmó que se siente bien, que no padece de los problemas de espalda o rodillas que “chicos de su edad” suelen tener.

Tanto en la entrevista como en el documental que se estrenará en el servicio de streaming el 10 de setiembre, Sheen afirmó que todavía le dan “escalofríos de vergüenza” al hacer un recuento de su pasado. Además de la producción audiovisual, también lanzará el libro The Book of Sheen, el 9 de setiembre.

“No se trata de aclarar las cosas ni de corregir todos los errores de mi pasado (...) Pasé la mayor parte de mis 50 disculpándome con la gente a la que hice daño. Tampoco quería escribir desde la perspectiva de una víctima. No lo fui, y soy responsable de todo lo que hice. Soy solo yo, contando finalmente las historias tal como sucedieron (...) Las historias que puedo recordar, al menos”, dijo el intérprete a People.

Sheen invitó a varias personas importantes de su historia a participar del documental, entre ellos Jon Cryer, su coprotagonista en Two and a Half Men, Chuck Lorre, director de la exitosa serie, sus exesposas Denise Richards y Brooke Mueller y hasta a “Marco”, quien era su narcotraficante.

