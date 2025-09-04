Viva

Charlie Sheen: ‘Es un milagro, estoy vivo’, dice antes del estreno de su documental en Netflix

Este 3 de setiembre, el actor cumplió 60 años y como parte de su celebración, está a las puertas de estrenar un documental sobre su vida y a lanzar un libro

Por Jessica Rojas Ch.
En el 2015 Charlie Sheen reveló que fue diagnosticado con VIH. El 10 de setiembre Netflix estrenará un documental sobre su vida, estrellato y excesos. (Archivo)







