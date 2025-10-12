Viva

Cazzu hace inusual pedido a sus fanáticos, internautas lo relacionan con su ex Christian Nodal

La artista se encuentra en plena gira ‘Latinaje en vivo Tour’, una serie de conciertos con los que celebra el lanzamiento de su álbum ‘Latinaje’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Cazzu
Cazzu se presentó en Montevideo, Uruguay, el 10 de octubre, como parte de su gira internacional. (LN con imágenes de archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Julieta CazzuchelliCazzuÁngela AguilarChristian Nodal
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.