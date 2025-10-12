Cazzu hace inusual pedido a sus fanáticos, internautas lo relacionan con su ex Christian Nodal

Cazzu se presentó en Montevideo, Uruguay, el 10 de octubre, como parte de su gira internacional.

La cantante y rapera argentina Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, realizó un inusual pedido a sus fanáticos durante su concierto del 10 de octubre en Montevideo, Uruguay.

“Basta de odio, basta de pelear por ahí, por la razón que sea, basta”, expresó la artista, quien aseguró que hacía esta solicitud como “la jefa”, uno de los apodos con los que cariñosamente la llaman sus seguidores.

De inmediato, usuarios en redes sociales relacionaron sus palabras con su expareja y padre de su hija, el cantante Christian Nodal, y con la esposa de este, la también intérprete Ángela Aguilar.

La pareja ha sido blanco de críticas y comentarios negativos desde que confirmaron su relación, la cual, aparentemente, habría comenzado cuando Nodal aún mantenía un vínculo con Cazzu.

En el pasado, la intérprete de Con otra declaró que muchas personas la habían colocado en un lugar vulnerable, al insinuar que ella sabía del inicio del romance entre Nodal y Aguilar. No obstante, según explicó, se enteró de la relación de los mexicanos de la misma manera que el público, por medio de las redes sociales, y apenas unos días después de que Nodal le comunicara su separación.

Tras esas declaraciones, tanto Nodal como Aguilar ofrecieron su versión, asegurando que no existió infidelidad y que “nadie salió con el corazón roto”. A esto, Cazzu respondió que “se rompió más que un corazón”.

Actualmente, Cazzu se encuentra en plena gira Latinaje en vivo Tour, una serie de conciertos con los que celebra el lanzamiento de su álbum Latinaje (2025), en el que fusiona trap, reggaetón, R&B, folclor y otros ritmos latinos.

La gira inició en Argentina el 13 de setiembre de 2025 y continuará por Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia.

