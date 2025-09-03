Viva

‘Fue uno de los peores momentos de mi vida’: Cazzu vive disputa legal con abogado de Nodal por permiso para viajar con su hija Inti

La artista asegura que el proceso con el abogado de Nodal por el permiso de su hija Inti fue uno de los momentos más difíciles de su vida

Por El Universal / México / GDA
Cazzu contó que vivió un momento devastador al pedir permiso para viajar con su hija y aún no obtiene respuesta, tras un año de espera.







