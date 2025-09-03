‘Fue uno de los peores momentos de mi vida’: Cazzu vive disputa legal con abogado de Nodal por permiso para viajar con su hija Inti

Cazzu contó que vivió un momento devastador al pedir permiso para viajar con su hija y aún no obtiene respuesta, tras un año de espera.

Como madre soltera, Cazzu ha tenido que enfrentar situaciones difíciles tras su separación del cantante Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti.

Una de esas complicaciones surgió al solicitar un permiso de viaje para poder llevar a la menor con ella en sus giras, lo cual requiere por ley la autorización del padre.

Durante una entrevista en el podcast Se regalan dudas, la artista argentina confesó que la gestión de este permiso se convirtió en uno de los momentos más difíciles que ha experimentado.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día; tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es devastador’”, expresó la cantante, visiblemente afectada.

Según detalló Cazzu, hace un año presentó la solicitud formal para poder trasladarse junto a su hija a los destinos que le exige su carrera musical. No obstante, hasta la fecha, ese permiso no ha sido otorgado, pese a que el trámite se planteó como una necesidad básica dada su profesión.

La artista, quien se prepara para iniciar su gira “Latinaje” con presentaciones en México, explicó que el intercambio con el abogado de Nodal marcó un antes y un después.

Durante la conversación legal donde participó su abogada, una intermediaria y ella, escucharon la siguiente afirmación del abogado del padre de la menor: “No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

Cazzu recordó la reacción inmediata en ese momento: “Ese hombre me miró a los ojos y, sin decirme nada, me dijo ‘tenemos el control sobre ti y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, afirmó.

Relación marcada por la polémica

Cazzu y Christian Nodal mantuvieron una relación durante casi dos años. La separación se dio en medio de especulaciones sobre una posible infidelidad del artista. Tan solo 20 días después del anuncio de la ruptura, Nodal hizo pública su nueva relación con la cantante mexicana Ángela Aguilar, quien hoy es su esposa.

En su reciente visita a México, la cantante también se refirió al tema de la pensión alimenticia para Inti. Comentó que no considera justa la cantidad que Nodal otorga, aunque aclaró que no emprenderá ninguna acción legal.

