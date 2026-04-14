Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, da emotiva revelación sobre el cáncer que afronta

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz se han mantenido muy unidos ante la batalla de ella contra el cáncer.

Carolina Jaikel tiene acostumbrados a sus seguidores en redes sociales a darles información constante sobre su lucha contra el cáncer. La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz comparte detalles de su día a día y publica mensajes inspiradores casi todos los días.

En una de sus más recientes publicaciones, Jaikel, quien se enfrenta a un cáncer de pulmón con metástasis ósea, reveló una de las grandes enseñanzas que le ha dejado la enfermedad. El posteo lo hizo con una fotografía suya realizando ejercicios, una práctica que, según ha contado, la ha ayudado en el proceso de tratamiento. “No hay palabras por el agradecimiento que yo siento por poder hacer ejercicio”, escribió.

Después, continuó con la revelación: “Creo que una de las cosas que más me ha enseñado la enfermedad es nunca dar por sentado o dejar de agradecer poder moverme y poder entrenar. Qué privilegio tan grande, por Dios”, concluyó el mensaje.

Desde que confirmó que padecía la enfermedad, Jaikel no ha dejado de luchar por mejorar su salud. Realiza deporte de manera constante, mantiene una dieta balanceada y aplica disciplinadamente el tratamiento médico.