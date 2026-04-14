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Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, da emotiva revelación sobre el cáncer que afronta

En redes sociales comparte constantemente detalles de su enfermedad

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Por Jessica Rojas Ch.
Carolina Jaikel dijo que esta fotografía con Bryan Ruiz encierra mucho de su historia juntos.
Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz se han mantenido muy unidos ante la batalla de ella contra el cáncer. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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