Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, pasó ‘días pesados’ y con algunos malestares: así los enfrentó

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz se han mantenido muy positivos desde que recibieron el diagnóstico que les cambió la vida.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, constantemente da actualizaciones sobre su estado de salud, luego de que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea. Sus redes sociales son un espacio de inspiración para otras personas gracias a la manera positiva con la cual enfrenta su lucha.

Este martes 24 de febrero, Carolina hizo una nueva actualización que compartió en sus historias de Instagram. Y aunque el panorama podría parecer muy duro, ella toma la situación de la manera más positiva.

Jaikel subió una fotografía vestida con ropa deportiva y sonriendo. La imagen la acompañó con una frase poderosa: “Pudiendo volver a entrenar después de un par de días pesaditos, de muchas náuseas”, afirmó.

Posiblemente, su malestar se deba a los tratamientos que recibe para atacar la enfermedad.

Después agregó: “Conforme pasa el entrenamiento, me empiezo a sentir mejor”, demostrando así que al mal tiempo ella le pone buena cara.