Carlos Serrano, de Repretel, anunció otra despedida: ‘Es necesario valorarme más’

Marzo ha sido un mes de grandes cambios para el periodista Carlos Serrano, de Repretel, por eso necesita tiempo para enfocarse más en su trabajo.

El periodista Carlos Serrano ha vivido un marzo muy movido. Anunció su salida de Deportes Repretel, confirmó su llegada como jefe a Las historias de Canal 11 y, además, explicó que su programa La jornada de FUTV se transmitirá todos los días y trae coberturas especiales como la del Mundial de Fútbol.

Todos estos cambios y nuevos retos han ocupado mucho tiempo de la vida del comunicador, pero hay algo que también ha sido una especie de desgaste para él y quiere alejarse, despedirse... aunque sea por un corto tiempo.

Se trata de las redes sociales, espacio que, dijo, lo ha hecho desconectarse de sí mismo. Por esta razón es que anunció, precisamente en un video que publicó en Instagram, que se despide por un tiempo, aunque no sabe cuánto será.

“A veces en las redes sociales pecamos con la superficialidad y decir que todo está bien o hacer creer que todo está perfecto, pero no es así”, manifestó.

Agregó que él es una persona muy positiva, pero que el cuerpo y la mente a veces “piden pausas”. “La mía será una pausa de redes sociales por completo. Realmente no sé por cuánto tiempo, pero sé que es muy necesario”, expresó.

El comunicador fue enfático en que es necesario compartir con su familia, además de con sus amistades, y para esto deberá dejar el teléfono celular de lado.

“Es necesario conocerme a mí mismo, valorarme más, disfrutarme más todavía”, explicó y también recalcó que, de cara a los nuevos retos laborales que tiene frente a él, deberá estar más enfocado.