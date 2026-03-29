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Carlos Serrano, de Repretel, anunció otra despedida: ‘Es necesario valorarme más’

El periodista salió de Deportes Repretel hace unos días para asumir la jefatura de ‘Las historias’ de Canal 11

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Por Jessica Rojas Ch.
Carlos Serrano
Marzo ha sido un mes de grandes cambios para el periodista Carlos Serrano, de Repretel, por eso necesita tiempo para enfocarse más en su trabajo. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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