Puro Deporte

Carlos Serrano y su marzo loco lleno de cambios: ‘Yo quería contarles algo más’... Y tiene que ver con FUTV

No solo soplan vientos de cambio en Repretel, porque también pasa en FUTV y el periodista Carlos Serrano lo dio a conocer

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Por Fanny Tayver Marín
Carlos Serrano no solo experimenta cambios en sus funciones en Repretel, porque también hay una novedad en FUTV.
Carlos Serrano no solo experimenta cambios en sus funciones en Repretel, porque también hay una novedad en FUTV. (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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