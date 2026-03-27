Carlos Serrano y su marzo loco lleno de cambios: ‘Yo quería contarles algo más’... Y tiene que ver con FUTV

Carlos Serrano no solo experimenta cambios en sus funciones en Repretel, porque también hay una novedad en FUTV.

Carlos Serrano afirma que marzo ha sido un mes “demasiado loco” en su vida, porque lo llevó a despedirse de Deportes Repretel para asumir la jefatura del programa “Las Historias”, de Canal 11. Sin embargo, eso no implica que se aleje de la cobertura deportiva.

Él sigue siendo parte del programa 120 Minutos de Monumental; pero ahora también se presenta un cambio en FUTV, que el propio periodista dio a conocer.

“Dentro de todo este mes han sido muchas situaciones personales y profesionales, de crecimiento, oportunidades, pero también algunas decisiones. Yo quería contarles algo más, que me confirmaron”, mencionó Carlos Serrano en un video que colgó en sus redes sociales.

Después de eso, reveló que partir del próximo 6 de abril y “como parte de estos movimientos locos de marzo”, el programa “La Jornada FUTV”, que él inauguró en julio de 2023, ahora va a estar al aire todos los días, de lunes a viernes.

“A las 10 p. m. nos veremos de lunes a viernes junto a Maynor Solano, quien es nuestro fichaje bomba, nuestro fichaje estrella. Se los quería contar porque al final, a veces uno dice qué difícil, qué difícil lo otro, pero la vida te sonríe y me parecía importante contárselos”, subrayó.

El programa 'La Jornada FUTV' antes se transmitía una vez a la semana, pero desde el 6 de abril, ese espacio saldrá al aire de lunes a viernes. (Captura de pantalla FUTV/Captura de pantalla FUTV)

Recuerde que cuando nació ese espacio en FUTV, su horario habitual era los lunes, a las 7:30 p. m., propiamente después de la jornada.

En el video, Carlos Serrano dijo que quería abrirse un poco, porque a veces en las redes se aparenta una cosa y tal vez son sumamente superficiales.

“A veces toca no estar tan feliz, o a veces toca estar muy feliz, hay días de días, pero como parte de todo este montón de cambios y como parte de este marzo loco, confirmarles entonces que ‘La Jornada’ va a estar de lunes a viernes en FUTV, a las 10 p. m., a partir del 6 de abril”, recalcó el periodista.

Dijo que también seguirá con mucho contenido y que está al frente de “Las Historias”, por Canal 11, de lunes a domingo, a las 9 p. m.