Cantante de rock se electrocuta durante un concierto: vea el dramático momento

Carlos Suárez de la banda Mi mejor amigo Scott sufrió una fuerte descarga eléctrica durante un concierto en Perú.

Una emergencia poco usual sucedió hace unos días durante el concierto que presentó la banda Mi mejor amigo Scott, en el centro de Lima, Perú.

El vocalista de la agrupación de rock sufrió una descarga eléctrica de varios segundos en pleno espectáculo, informaron medios internacionales como Infobae, Univisión y TMZ. La situación quedó registrada en video y pronto las imágenes se volvieron virales en redes sociales.

La descarga sucedió cuando el artista conectó su guitarra y tocó el micrófono. El artista se electrocutó y cayó al suelo, donde estuvo inmóvil durante aproximadamente siete segundos, afirmó Infobae. El músico fue auxiliado por uno de sus compañeros de la banda, quien atinó a quitarle el micrófono de la mano.

De acuerdo con La Nación de Argentina, a Carlos Mono Suárez, el vocalista electrocutado, hubo que trasladarlo de emergencia a un hospital donde fue atendido por complicaciones respiratorias y quemaduras, pero pronto fue dado de alta. En redes sociales el artista confirmó horas después que se encontraba bien de salud.