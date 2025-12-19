Viva

Cantante de rock se electrocuta durante un concierto: vea el dramático momento

El artista estuvo inmóvil durante siete segundos. Fue trasladado a un hospital con quemaduras y problemas respiratorios

Por Jessica Rojas Ch.
Carlos Suárez de la banda Mi mejor amigo Scott
Carlos Suárez de la banda Mi mejor amigo Scott sufrió una fuerte descarga eléctrica durante un concierto en Perú. (Captura de video)







