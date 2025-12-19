Murió galán de la TV de los años 80 y él mismo escribió su obituario: ‘Mis 82 años fueron profundamente satisfactorios’

El actor estadounidense Gil Gerard, recordado por su papel en la icónica serie ochentera Buck Rogers en el siglo 25, falleció a los 82 años. De acuerdo con el medio Infobae, el artista enfrentó una rara y agresiva forma de cáncer.

“Desde el momento en que supimos que algo estaba mal hasta su muerte esta mañana solo pasaron unos días. No importa cuántos años pude compartir con él, nunca habrían sido suficientes. Abracen fuerte a las personas que aman y ámenlas intensamente”, escribió Janet Gerard, esposa del intérprete, en la cuenta de Facebook del artista.

El fallecimiento ocurrió este martes 16 de diciembre. Gerard murió en su casa, en Georgia, Estados Unidos. En el mismo comunicado de la muerte, fueron publicadas unas palabras que había dejado listas el actor: “Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que tuve, las personas que conocí y el amor que di y recibí hicieron que mis 82 años en el planeta fueran profundamente satisfactorios”.

“Ha sido un gran recorrido, pero inevitablemente uno que llega a su fin, como lo ha hecho el mío. No pierdan el tiempo en lo que no los entusiasme ni les brinde amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”, concluyó el mensaje póstumo.

Su trayectoria artística alcanzó su punto máximo al protagonizar Buck Rogers (1979-1981), pero antes de esto inició su carrera con un pequeño papel en la película Love Story (1970), aunque su actuación no se publicó en la versión final del filme.

De acuerdo con Infobae, Gerard participó en más de 400 comerciales de televisión. También actuó en The Doctors (1973-1976), Man on a Swing (1974) y como invitado en La familia Ingalls. En el cine trabajó en títulos como Airport ’77 y Hooch.