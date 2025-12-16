Murió ícono de ‘General Hospital’ y leyenda de las telenovelas

El actor estadounidense Anthony Geary, recordado por su papel de Luke Spencer en la telenovela General Hospital, murió este domingo 14 de diciembre en Ámsterdam, a los 78 años. El sitio TMZ confirmó la información tras consultar a un familiar del artista.

La causa oficial del fallecimiento no fue precisada. Medios especializados señalaron que la muerte ocurrió por complicaciones asociadas a una cirugía programada, realizada días antes en la capital neerlandesa, país donde residía desde hace varios años.

Geary construyó una carrera emblemática en la televisión estadounidense. Su interpretación de Luke Spencer lo convirtió en una figura central del género desde 1978. El personaje marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas.

En General Hospital, Luke protagonizó una de las parejas más populares de la televisión. La boda ficticia en que participó, transmitida en 1981, reunió a cerca de 30 millones de espectadores. Ese episodio se mantiene como el más visto en la historia de los dramas de la pantalla chica.

A lo largo de su carrera, Anthony Geary participó en series como The Partridge Family, The Mod Squad, All in the Family y The Young and the Restless. El actor se retiró oficialmente de General Hospital en el año 2015.