Cantante costarricense pide ayuda para encontrar a su hijo, quien fue arrastrado por el mar en Limón

El cantante costarricense Mike Joseph es un referente del reggae y el calipso. Él y su familia están en la búsqueda de su hijo, quien fue arrastrado por el mar en Limón, el domingo.

El cantante costarricense Mike Joseph vive momentos de dolor y angustia debido a la desaparición de su hijo Diorgel, quien, según publicó el artista, habría sido arrastrado por el mar en playa Bonita, Limón.

El músico, referente del reggae y el calipso costarricenses, solicitó la ayuda de la población para encontrarlo. En redes sociales ha circulado una imagen con información sobre el muchacho, así como los números de teléfono de contacto y los lugares donde podría ubicarse: Westfalia, Bananito, Cahuita y Puerto Viejo. “Por favor, estar atentos en playas, orillas y alrededores”, se lee en la publicación.

Los números de teléfono de contacto para brindar información son 8911-0679, 7010-4948, 7089-9097 y 6127-3912.

Al momento de publicación de esta nota, el cantante no había brindado más información en sus redes sociales. La última publicación la hizo durante la mañana con un mensaje: “Agradecimiento a los que nos escriben, ahorita no hay palabras. De parte de la familia pedimos que no cesen las oraciones”.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el domingo por la tarde se recibió una alerta sobre un hombre desaparecido luego de un accidente acuático. Ese día, los cuerpos de emergencia realizaron un operativo de búsqueda tras reportarse que una persona tuvo problemas dentro del mar.

La búsqueda se extendió durante la tarde y parte de la noche con la colaboración de vecinos de la zona; sin embargo, no lograron ubicar a la persona desaparecida.

Fuerte oleaje con olas de hasta tres metros se registraba en Playa Bonita durante el operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en el mar, el domingo 8 de marzo. (Reiner Montero)

El operativo continuó durante el lunes 9 y este martes 10 de marzo. Este martes siguió la búsqueda con drones, una moto acuática y dos unidades de la Cruz Roja; también se sumaron vecinos de la comunidad, cruzrojistas y guardacostas.

Se trata de un hombre de 18 años, quien vivía en Limón.

“Tras el tercer día del reporte del accidente acuático en playa Bonita, de Limón, la Cruz Roja Costarricense ha venido trabajando con fuerzas vivas de la comunidad y familiares y en coordinación con guardacostas. A la fecha (martes 10 de marzo), sin resultados positivos.

”La Cruz Roja mantiene dos vehículos operativos, una moto acuática y más de ocho cruzrojistas en labores de búsqueda. Es importante indicarle a la población que si logran ubicar a este joven, llamar al 9-1-1″, manifestó Tatiana Díaz, coordinadora operativa regional de la Cruz Roja.