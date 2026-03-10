Viva

Cantante costarricense pide ayuda para encontrar a su hijo, quien fue arrastrado por el mar en Limón

La Cruz Roja Costarricense se mantiene realizando la búsqueda en colaboración con guardacostas, la familia y vecinos de la comunidad

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mike Joseph
El cantante costarricense Mike Joseph es un referente del reggae y el calipso. Él y su familia están en la búsqueda de su hijo, quien fue arrastrado por el mar en Limón, el domingo. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mike JosephMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.