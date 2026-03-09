Hombre desaparece en el mar tras accidente acuático en Playa Bonita de Limón

Fuerte oleaje con olas de hasta tres metros se registraba en Playa Bonita durante el operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en el mar.

Un hombre permanece desaparecido luego de un accidente acuático ocurrido la tarde de este domingo en Playa Bonita, en Limón, donde cuerpos de emergencia realizaron un operativo de búsqueda tras reportarse que una persona tuvo problemas dentro del mar.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó minutos antes de las 6 p. m., lo que movilizó recursos de emergencia hacia la zona costera.

Según la información brindada por los socorristas, la víctima sería un hombre que aparentemente tuvo dificultades en el agua, en momentos en que se registraba fuerte oleaje en el sector, que alcanzaban aproximadamente tres metros de altura.

Durante la tarde y parte de la noche, vecinos de la zona colaboraron con las labores de búsqueda utilizando motos acuáticas y cuadraciclos, con los que recorrieron distintos puntos del área; sin embargo, no lograron ubicar a la persona desaparecida.

Las autoridades indicaron que el operativo será retomado a primeras horas de este lunes, cuando equipos especializados en rescate acuático de la Cruz Roja regresen al sitio para continuar con el rastreo en el mar y en la línea costera.

De momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad del hombre desaparecido.