Hombre desaparece en el mar tras accidente acuático en Playa Bonita de Limón

Hecho ocurrió en Playa Bonita, donde Cruz Roja suspendió la búsqueda nocturna por fuerte oleaje, personal la retomará este lunes

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Fuerte oleaje con olas de hasta tres metros se registraba en Playa Bonita durante el operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en el mar.
Fuerte oleaje con olas de hasta tres metros se registraba en Playa Bonita durante el operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en el mar. (Reiner Montero/La Nación)







