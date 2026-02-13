Sucesos

Lancha volcó de noche y un ocupante no logró salir: hallan cuerpo en Cañas

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Un hombre murió tras volcar su barca en Cañas, Guanacaste.
Un hombre murió tras volcar su barca en Cañas, Guanacaste. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

