Lancha volcó de noche y un ocupante no logró salir: hallan cuerpo en Cañas

La Cruz Roja confirmó que la mañana de este viernes halló el cuerpo de un hombre de apellidos Araya Cambronero de 31 años, conocido con el alias de “Rakatá”, en el río Bebedero, cantón de Cañas, Guanacaste.

Araya estaba desaparecido luego de que la lancha en la que viajaba se volcara la noche de este jueves.

Según información preliminar, tres vecinos de la comunidad de Cuatro Esquinas de Pital, en San Carlos, de apellidos Hidalgo, Ramírez y Araya, se encontraban pescando cuando, por causas aún no determinadas, la embarcación se volcó.

Hidalgo y Ramírez lograron salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, Araya no pudo ser ubicado y permanecía desaparecido.

Este viernes se iniciaron las labores de búsqueda y, durante la mañana, fue ubicado el cuerpo.

El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).