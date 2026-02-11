OIJ confirma identidad y cómo ocurrió el homicidio en San Sebastián

Un hombre fue asesinado a balazos en San Sebastián la tarde del miércoles 10 de febrero.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó más detalles del homicidio ocurrido la tarde de este martes en San Sebastián, San José.

Según la Policía Judicial, la víctima es un hombre de 24 años de apellido Gutiérrez.

El reporte del incidente ingresó alrededor de las 4 p.m. y ocurrió cerca del motel Maison Dorée.

Según el OIJ, la víctima se encontraba dentro de un vehículo en vía pública cuando dos hombres que se desplazaban en motocicleta, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones.

Posteriormente, los gatilleros huyen del lugar. El hombre falleció en el sitio.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y lo remitió a la Morgue Judicial. El caso continúa bajo investigación.

Según fuentes allegadas al caso, Gutiérrez no registraba antecedentes policiales.

Ola de homicidios

Este crimen se suma a la ola de asesinatos ocurridos entre el lunes 9 de febrero y ayer martes.

En Cartago, un hombre fue asesinado mientras se ejercitaba en un gimnasio; otros dos hombres fueron acribillados en La Lima, dos personas más resultaron heridas por ese incidente.

En Matina, Limón, una mujer fue asesinada en un ataque a balazos.

Este martes, otro doble homicidio se registró en Gravilias, Desamparados.