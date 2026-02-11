Ataque desde vehículo negro: OIJ amplía información sobre doble homicidio en Desamparados

La tarde del martes se registró un doble homicidio en Gravilias de Desamparados, cuando dos jóvenes fueron asesinados a balazos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que las víctimas serían dos jóvenes: un hombre de 21 años, de apellido Mora, y un menor de 17 años.

El incidente fue reportado al mediodía del martes.

En apariencia, los jóvenes se desplazaban por vía pública en ese distrito desamparadeño cuando fueron abordados por sujetos que viajaban en un vehículo negro, quienes, sin mediar palabra, les dispararon en múltiples ocasiones.

Los cuerpos fueron levantados y remitidos a la Morgue Judicial. El OIJ indicó que aún se desconoce el móvil del homicidio y que el caso continúa bajo investigación.