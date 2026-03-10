Periodista costarricense sufre la dolorosa muerte de su hijo

El periodismo costarricense se une al luto que embarga a uno de sus representantes, tras darse a conocer la muerte de su hijo.

Se trata de William Hernández, periodista que en su carrera ha sido un fiel promotor de la música costarricense. De acuerdo con el periódico La Teja, el comunicador sufrió la pérdida de su hijo, Joshua William Hernández Sancho, de 27 años, quien murió el domingo 8 de marzo tras sufrir un accidente de tránsito.

El también periodista Jorge Luis Chaves dio cuenta de la lamentable noticia en su perfil de Facebook, en donde confirmó que el propio Hernández le informó sobre el deceso de su hijo por medio de un mensaje de WhatsApp.