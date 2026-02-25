Figura de Teletica sufre a miles de kilómetros por la muerte de un ser querido: ‘Me acompañará siempre’

El periodista de Teletica se encuentra en Roma, por lo tanto, no pudo despedirse de su ser querido.

A miles y miles de kilómetros de distancia, una importante figura de Teletica está sufriendo la muerte de un ser querido.

El periodista Jovel Álvarez, corresponsal de Canal 7 en Ciudad del Vaticano, confirmó en sus redes sociales que su abuela doña Julia, a quien se refiere con cariño como Tita, falleció este lunes 23 de febrero.

El periodista Jovel Álvarez dio cobertura para Teletica a la muerte del papa Francisco y a la elección de León XIV como nuevo pontífice. (Archivo)

El comunicador publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró un atardecer en el Vaticano para dar la noticia. “Me acompaña y me acompañará siempre. Gracias por todo, Tita”, se escucha decir a Álvarez en el clip.

El corresponsal ha realizado diferentes coberturas para Telenoticias desde Roma; incluso, destacó por su trabajo periodístico sobre la muerte del papa Francisco y la elección de León XIV como nuevo pontífice.