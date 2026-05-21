Cantante costarricense Deeikel lleva la esencia del Pacífico en su nuevo álbum

Deeikel, oriundo de Santa Teresa, contó que a diferencia de su entrega anterior, esta nueva producción se concentró en proyectar la esencia del lugar donde creció.

Deeikel, cantante costarricense de música urbana, presentó su segundo álbum de estudio titulado De camino a la playa. Esta producción discográfica cuenta con el respaldo oficial de Esencial Costa Rica y fusiona ritmos como el dancehall, el afrobeat y el merenguetón en una propuesta inspirada en el Pacífico nacional, la cual funciona como la continuación directa de su pasada producción Antes de la playa.

El intérprete explicó que ambas producciones nacieron juntas, pero decidieron dividir el lanzamiento debido a la evolución de las canciones.

“Básicamente, De camino para la playa nació al mismo tiempo que la primera parte. En un principio, todo este proyecto se iba a llamar De camino a la playa, pero cuando lo estábamos haciendo dijimos: ‘Bueno, yo creo que esta segunda parte del álbum tiene un sentido diferente’, porque era donde yo hablaba de dónde soy”, detalló el músico.

Como su nombre lo dice y a diferencia de la primera entrega, que retrató la experiencia de un joven de Santa Teresa en San José, esta producción se concentró en la costa. Deeikel agregó: “En este sentimos que estaba más representada la cultura de donde yo soy: de Santa Teresa, del Pacífico".

Campamento en Santa Teresa definió el sonido del disco

El proceso de creación exigió el desarrollo de cerca de veinticuatro piezas inspiradas en el viaje entre la urbe y el litoral. El cantante manifestó que la composición de un álbum requiere la estructuración de un concepto sólido, a diferencia de lanzar una sola canción. Para plasmar ese ambiente, se trasladó a Santa Teresa.

“Crear un álbum siempre es una experiencia nueva. Lo que hice fue irme para Santa Teresa para poder tener esa vibra en mi casa y plasmarla. El momento que más me marcó fue ese campamento en Santa Teresa. Definitivamente, ahí fue donde terminamos de darle vida al álbum”, afirmó el compositor.

Dentro del repertorio sobresale la pieza Goyo, una composición que marcó el punto de partida de su universo actual. El cantante reconoció que desde el estreno vivió una etapa de maduración que le permitió comprender que el público desea escuchar sonidos vinculados a las raíces del dancehall y el afrobeat.

Deeikel (izquierda) lanzó el esperado Goyo Remix junto al hondureño Key Key (derecha) y el campeón de reality 'La casa de los famosos', Altafulla (centro). (Cortesía)

Alianza de artistas

La unión de talentos representa uno de los mensajes principales de la nueva producción, la cual unió a figuras costarricenses como Toledo, Tapón, Shel Dixon, Kendall Peña, Disto y DJ Kendo, junto a colaboradores internacionales como Altafulla, Key Key, Barboza y Hamilton, este último reconocido dentro del género del afrobeat en el mundo.

“Queremos transmitir muchísimo la unión de artistas que hicimos este año. Es un álbum en el que colaboré con mucha gente que admiro”, manifestó el cantautor.

El proyecto cuenta con el aval de Esencial Costa Rica, una alianza que el cantante asumió con gratitud para promover la cultura y las playas de la nación. El intérprete destacó la importancia de abrir caminos para que otros músicos costarricenses se integren.

“No hay nada que más orgullo me dé que representar a mi país con la marca país. Aparte, saber que estamos abriendo las puertas para que otros artistas luego puedan también ser parte de esto que es chivísima”, comentó.

El cantante anticipó que las nuevas sorpresas están planeadas para estrenarse en setiembre de este 2026.

“Se va a venir un descansito. Hemos trabajado todos los días, de domingo a domingo sin parar. Descansemos un ratito y, posiblemente, por ahí para el mes de la Patria ya traemos nuevas sorpresas y cosas que tenemos planeadas”, concluyó el costarricense.