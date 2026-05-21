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Cantante costarricense Deeikel lleva la esencia del Pacífico en su nuevo álbum

El nuevo disco ‘De camino a la playa’ se inspiró en Santa Teresa y reunió a figuras del movimiento musical de Costa Rica y del extranjero

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Por Fiorella Montoya
Cantante y compositor DEEIKEL
Deeikel, oriundo de Santa Teresa, contó que a diferencia de su entrega anterior, esta nueva producción se concentró en proyectar la esencia del lugar donde creció. (Marvin Caravaca)







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DeeikelDe camino a la playa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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