Café, motos, una lluvia de colores y el papamóvil: los planes que encenderán el fin de semana

Actividades culturales y recreativas para diversos públicos serán protagonistas este fin de semana en Costa Rica. Festivales gastronómicos, espectáculos de motociclismo y celebraciones internacionales como el Holi conforman una agenda variada.

A continuación detallamos las principales actividades para este 14 y 15 de marzo.

Gastronomía tradicional y café en Fogón Futuro

El Festival Fogón Futuro se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Parque La Libertad. La iniciativa busca posicionar la cocina nacional como patrimonio cultural vivo y motor de desarrollo territorial.

Durante dos días, el festival reunirá cocineras tradicionales, comunidades, productores, emprendedores, académicos y público general en un espacio de aprendizaje, intercambio y celebración de los sabores del país.

La programación incluirá clases maestras impartidas por portadoras de tradición de regiones como Guanacaste, Limón, el Valle Central, pueblos originarios huetar y comunidades de las islas del golfo. También se realizarán demostraciones de productos agrícolas de temporada, con ideas para incorporar ingredientes locales en la cocina cotidiana.

Además, el evento contará con un ciclo de conferencias nacionales e internacionales con figuras de la gastronomía contemporánea. El público podrá disfrutar degustaciones de platillos elaborados con productos poco conocidos, un mercado gastronómico con alrededor de 20 emprendimientos y venta permanente de comidas tradicionales.

Las jornadas cerrarán con conciertos gratuitos de la banda Gandhi junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, integrando la música como parte de la experiencia cultural del festival.

Festival Fogón Futuro tendrá actividades gastronómicas y musicales. (Cortesía/Cortesía)

Motociclismo y espectáculos en Parque Viva

El domingo, el Moto Fest 2026 reunirá a motociclistas y aficionados del motociclismo en Parque Viva, entre las 9 a. m. y las 5:30 p. m. El evento ofrecerá exhibiciones en pista con motocicletas de distintas cilindradas, espectáculos internacionales de stunt y bike life, además de actividades recreativas para toda la familia.

Más de 60 marcas del sector participarán en una feria donde además se ofrecerán repuestos, accesorios y equipos de seguridad.

Como cereza en el pastel, el piloto costarricense Marco Picado protagonizará un espectáculo de freestyle junto a pilotos invitados de varios países.

La entrada general tendrá un costo de ¢5.000 y permitirá participar en la rifa de dos motocicletas.

Quienes compren su entrada al Moto Fest podrán participar en la rifa de dos motocicletas. (Cortesía/Cortesía)

Holi traerá los colores de la India a Heredia

El sábado 14 de marzo se celebrará el Festival Holi 2026 en el Centro Nebula, entre las 10 a. m. y las 3 p. m. La actividad es organizada por la Asociación Costarricense-India y busca compartir una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura del país asiático.

Conocido como el festival de los colores, Holi simboliza la alegría, la amistad y la unión entre las personas. Durante la actividad, los asistentes lanzarán polvos de colores, disfrutarán de presentaciones artísticas, música, danza y gastronomía india.

La entrada general tendrá un costo de $15 e incluye el polvo de color para la celebración. Los boletos se pueden adquirir en la entrada del evento. Los menores de 12 años ingresan gratis.

Festival Holi: Esta celebración de la cultura india, conocida como el festival de los colores, ofrece entrada gratuita para menores de 12 años. (Cortesía/Cortesía)

Autos históricos en exposición temporal

Los amantes de los automóviles podrán visitar el Museo Mercedes-Benz, una muestra temporal abierta hasta el sábado 14 de marzo en MB Haus. La exposición forma parte de la celebración de los 140 años de innovación de Mercedes-Benz y reúne nueve vehículos históricos.

Entre las piezas más llamativas se encuentra el papamóvil utilizado por Juan Pablo II durante su visita a Costa Rica, en 1983. También se exhibe el Mercedes-Benz W123 que perteneció al expresidente Daniel Oduber Quirós.

Museo Mercedes-Benz: La exhibición cuenta con piezas históricas de alto valor, entre ellas el papamóvil utilizado por Juan Pablo II en su visita al país, en 1983. (Cortesía/Cortesía)

Otras actividades en agenda:

— Festival Picnic: Este sábado 14 de marzo inicia el festival más grande de Centroamérica en el Centro de eventos Pedregal. En esta fecha se presentarán artistas como Ozuna, Yandel y Maná; entradas disponibles en eticket.

— Experiencia ABBA: Espectáculo teatral inmersivo con música en vivo, baile, interacción con el público y los grandes éxitos de la banda sueca ABBA. Lugar: Espacio El Barco, Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, San José. Fecha y hora: 13, 14 y 15 de marzo, a las 6 p. m. Entradas: ¢25.000 e incluyen un snack por persona. Venta en miboleteria.org y boletería del Museo de los Niños. Evento para mayores de edad.

— Amón Cultural en la Biblioteca Nacional: Jornada cultural con visitas guiadas, exposiciones artísticas, presentación de libro, recital musical y actividades infantiles como parte de Amón Cultural. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional, San José. Fecha y hora: Sábado 14 de marzo, de 12 m. d. a 4 p. m. Entradas: Actividad presencial y gratuita, abierta al público.

Ozuna es de los artistas más esperados del Festival Picnic.

— Outdoor Expo Costa Rica 2026: Feria dedicada al estilo de vida al aire libre que reunirá operadores turísticos, marcas especializadas y amantes de la aventura. El evento incluirá charlas sobre destinos, música en vivo, circuito de obstáculos de Spartan Race, exhibiciones de parkour, pared de escalada, clases de ejercicio funcional y actividades para toda la familia. Lugar: Terrazas Lindora, Santa Ana. Fecha y hora: 14 y 15 de marzo.

— Marzo Deportivo en Parque Diversiones: Agenda temática dedicada al deporte y la recreación familiar con competencias, talleres y actividades para niños. Este fin de semana se realizarán el Adventure Zone para niños con bicicletas de balance y la tercera edición de la Copa Parque para pequeños ciclistas. Lugar: Parque Diversiones, La Uruca. Fecha y hora: 13, 14 y 15 de marzo, de 9 a. m. a 5 p. m.

— Copa Barvak de adiestramiento ecuestre: Competencia en la que jinetes y caballos ejecutan coreografías con trotes, giros y movimientos técnicos evaluados por un jurado especializado. Además, el público podrá disfrutar de paseos a caballo, recorridos en tractor y oferta gastronómica. Lugar: Hacienda Barvak, Barva de Heredia. Fecha y hora: Sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 8:30 a. m. a 1 p. m. Entradas: Actividad abierta al público. Tours en tractor desde ¢2.500 y paseos a caballo desde ¢2.500.