Viva

Café, motos, una lluvia de colores y el papamóvil: los planes que encenderán el fin de semana

Actividades culturales y recreativas para diversos públicos protagonizarán este fin de semana en Costa Rica; entre ellas festivales gastronómicos y celebraciones internacionales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Actividades culturales y recreativas para diversos públicos serán protagonistas este fin de semana en Costa Rica. Festivales gastronómicos, espectáculos de motociclismo y celebraciones internacionales como el Holi conforman una agenda variada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Agenda culturalfogón futuroMoto festFestival HoliMuseo Mercedes-Benz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.