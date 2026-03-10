Viva

¡Atención fanáticos de ABBA! Así será la fiesta que los llevará de vuelta a los 70

Actores, cantantes y bailarines revivirán los mayores éxitos del mítico grupo sueco, mientras los asistentes disfrutan de comida, concursos y karaoke

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
ABBA, formado en Estocolmo en 1972, revolucionó la música pop con su estilo inconfundible y sus melodías que aún conquistan generaciones. (AFP/OLLE LINDEBORG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ABBAConciertoExperiencia ABBA
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.