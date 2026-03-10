¡Atención fanáticos de ABBA! Así será la fiesta que los llevará de vuelta a los 70

ABBA, formado en Estocolmo en 1972, revolucionó la música pop con su estilo inconfundible y sus melodías que aún conquistan generaciones.

El inconfundible espíritu setentero de ABBA volverá a adueñarse del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, este mes de marzo. Experiencia ABBA regresa con tres funciones los días 13, 14 y 15 de marzo, a las 6 p. m., en un formato que combina música en vivo, teatro y participación del público.

El espectáculo, que se realizará en El Barco, un acogedor espacio situado junto al Teatro Auditorio Nacional, invita a los asistentes a sumergirse en una taberna griega llena de ritmo, color y energía.

Actores, cantantes y bailarines revivirán los mayores éxitos del mítico grupo sueco mientras el público disfruta de comida, concursos y karaoke, en un ambiente festivo e interactivo que culmina con una gran fiesta de baile.

Con un elenco conformado por cuatro voces principales, diez bailarines y un presentador, la producción promete más de dos horas de espectáculo donde la música y la diversión se entrelazan con el teatro y el humor. Cada detalle busca transportar al público a la época dorada del pop, con arreglos en vivo y una puesta en escena que celebra la alegría y el poder de las canciones más icónicas de ABBA.

Las entradas tienen un costo de ¢25.000 e incluyen un snack por persona. Pueden adquirirse en la plataforma miboleteria.org o en la boletería física del Museo de los Niños. El evento es exclusivo para mayores de edad.

Un viaje a través del legado de ABBA

Formada en Estocolmo en 1972, ABBA —acrónimo de los nombres de sus integrantes: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad— se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes en la historia del pop.

Su triunfo en el Festival de Eurovisión 1974 con Waterloo marcó el inicio de una carrera que dejó himnos universales como Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All y Take a Chance on Me.

Aunque el grupo se separó a inicios de los años 80, su legado continúa vigente gracias al musical Mamma Mia!, sus adaptaciones cinematográficas y, más recientemente, su inesperado regreso con el álbum Voyage (2021).

Su música, caracterizada por melodías contagiosas y armonías brillantes, ha trascendido generaciones y sigue inspirando a artistas y espectáculos en todo el mundo, como esta Experiencia ABBA en San José, que revive no solo sus canciones, sino también su espíritu irrepetible.

Para más información sobre el espectáculo, el público puede visitar la página de Facebook del Teatro Auditorio Nacional o escribir al WhatsApp 7003-7070.