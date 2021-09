La legendaria Abba anuncia su regreso con un concierto virtual y un nuevo disco

Los integrantes de Abba fueron grabados con una tecnología especial para hacer hologramas, lo cuales protagonizarán el concierto de reencuentro, en el 2022. (Cortesía Universal Music)

Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, volvieron a reunirse como Abba, la legendaria agrupación sueca de pop. Tras casi 40 años de no cantar juntos, los artistas anunciaron su gran regreso con un nuevo disco y la próxima realización de un concierto virtual.

Abba Voyage es el título del álbum que se publicará el próximo 5 de noviembre. La producción cuenta con 10 temas nuevos, entre ellos los sencillos I Still Have Faith In You y Don’t Shut Me Down, que ya están disponibles en plataformas digitales.

“Los integrantes del cuarteto, que se separó en 1982, dijeron que se reunieron para grabar unos pocos temas musicales pero terminaron creando un disco de 10 canciones y planeando un show”, informó BBC.

“Al principio eran solo dos canciones y luego dijimos: ‘Bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más’”, dijo Benny Andersson en una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial el jueves, de acuerdo a la nota de BBC.

Concierto virtual

La otra noticia es innovadora y acorde a los tiempos que vivimos. Abba presentará un espectáculo virtual y presencial que se realizará el 27 de mayo del 2022, en Londres.

El concierto se llevará a cabo en el Abba Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park.

El recital cuenta con una tecnología especial, que llevará a cuatro hologramas de los artistas a cantar en el concierto acompañados por una banda en vivo.

“Las versiones digitales de ABBA se crearon después de semanas y meses de técnicas de captura de movimiento y rendimiento con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 miembros de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas”, comentó la disquera.

Los interesados en asistir al evento pueden hacer una preinscripcioń en la página abbavoyage.com. La venta general estará disponible a partir del martes 7 de setiembre.