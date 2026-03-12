Viva

Museo temporal de Mercedes-Benz en Costa Rica reúne al papamóvil de Juan Pablo II, automóvil de Daniel Oduber y otros vehículos históricos

Una exposición temporal reunirá nueve vehículos históricos de Mercedes-Benz en Costa Rica, entre ellos el papamóvil de 1983 y el automóvil del expresidente Oduber

Por Jailine González Gómez
Museo temporal de Mercedes-Benz exhibe en Plaza Tempo nueve automóviles históricos ligados a la historia del país y de la marca alemana.
Museo temporal de Mercedes-Benz exhibe en Plaza Tempo nueve automóviles históricos ligados a la historia del país y de la marca alemana. (AutoStar/Cortesía)







