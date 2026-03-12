Museo temporal de Mercedes-Benz en Costa Rica reúne al papamóvil de Juan Pablo II, automóvil de Daniel Oduber y otros vehículos históricos

Museo temporal de Mercedes-Benz exhibe en Plaza Tempo nueve automóviles históricos ligados a la historia del país y de la marca alemana.

El papamóvil que transportó a Juan Pablo II en 1983 y el automóvil que perteneció al expresidente Daniel Oduber Quirós serán dos de las piezas principales del Museo Mercedes-Benz. La muestra abrirá al público desde este jueves 12 y hasta el sábado 14 de marzo en MB Haus, ubicado en Plaza Tempo.

La exposición reunirá nueve vehículos históricos de la marca. La actividad forma parte de las iniciativas organizadas por AutoStar para conmemorar 140 años de innovación de Mercedes-Benz.

Vehículos con historia en Costa Rica

Entre los automóviles destacados aparece el Mercedes-Benz 230 G, conocido como el papamóvil. Este vehículo trasladó al papa Juan Pablo II durante su visita a Costa Rica en 1983.

Según la información suministrada por AutoStar, el vehículo también se utilizó durante la misa de jóvenes celebrada en el antiguo Estadio Nacional. Su carrocería abierta permitió que el pontífice saludara a los asistentes durante el recorrido. El automóvil quedó asociado a uno de los momentos más recordados por los costarricenses durante esa visita papal.

Otra pieza central será el Mercedes-Benz W123 del expresidente Daniel Oduber Quirós, quien gobernó Costa Rica entre 1974 y 1978.

El vehículo fue adquirido directamente por el exmandatario en Alemania. El automóvil conserva documentación detallada sobre su mantenimiento y registros históricos de uso.

Una muestra con nueve modelos clásicos

La exposición incluirá nueve vehículos clásicos que representan distintas etapas del desarrollo de la marca. La selección reúne automóviles con historias particulares que reflejan la evolución del diseño y la ingeniería de Mercedes-Benz en distintas generaciones.

El museo temporal también exhibirá coupés, roadsters y sedanes que marcaron diferentes épocas de la marca en Costa Rica.

La gerente de marketing de AutoStar, Adriana Vargas, explicó que el objetivo de la muestra consiste en acercar al público a la historia de Mercedes-Benz mediante vehículos vinculados con recuerdos y momentos relevantes. La iniciativa busca destacar tanto la ingeniería como el valor cultural de estos automóviles, según indicó la empresa.