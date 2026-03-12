¿Planea casarse? ExpoNovia 2026 ofrecerá tendencias y proveedores en un solo lugar

ExpoNovia reunirá a decenas de empresas especializadas para que las parejas organicen su boda. El año anterior figuras como Marcela Negrini (der) desfilaron en las pasarelas.

Las parejas que pronto darán el “sí, acepto” tienen una imperdible cita este fin de semana hotel Wyndham Herradura, sede de la ExpoNovia 2026.

Este evento, que se realizará este 14 y 15 de marzo, congregará a decenas de empresas especializadas en el sector nupcial, para que las parejas organicen su boda en un solo lugar, sin complicaciones y con variedad de beneficios.

La feria se desarrollará en una jornada continua, que va desde las 10 a. m. hasta las 10 p. m. A lo largo de este horario, los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer los diversos puestos de exhibición, en los que se darán cita proveedores de vestidos de novia, trajes de gala para caballeros, especialistas en decoración de alta gama, servicios de fotografía y video, expertos en música para eventos y profesionales en planificación de bodas o wedding planners.

Uno de los momentos más esperados por el público será la pasarela de cierre, programada para el domingo a las 5 p. m., a cargo de la diseñadora Priscila Delgado. Este desfile se ha consolidado como un referente del sector, pues presentará las últimas tendencias en moda nupcial y propuestas estéticas para las celebraciones matrimoniales.

ExpoNovia 2026 reunirá a decenas de proveedores del sector nupcial en el Hotel Wyndham Herradura. (Yeko Photo Studio/Archivo)

La agenda artística del encuentro no se limitará a la moda. La organización ha preparado una programación musical variada para amenizar ambos días de feria. El grupo Plancharanga ofrecerá un espectáculo cargado de energía, mientras que el cantante invitado Jeff On aportará su talento a la cartelera de presentaciones en vivo, creando un entorno festivo para los futuros esposos.

Finalmente, esta edición destaca por un cambio significativo en su logística. Según confirmaron los organizadores, el acceso libre y un estacionamiento sin costo buscan facilitar la asistencia de novios y sus familiares. La intención es propiciar un ambiente cómodo y accesible donde los visitantes puedan invertir su tiempo en conocer las múltiples propuestas que ofrece el mercado nacional sin preocuparse por cargos adicionales de ingreso.