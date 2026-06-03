‘Bienvenida a su casita en la playa’: así reaccionó la mamá de Bismarck Méndez ante especial regalo de su hijo

Bismarck Méndez le entregó a su madre las llaves de su casa en la playa.

El presentador de De boca en boca (Teletica), Bismarck Méndez, compartió un emotivo momento familiar: la entrega de las llaves de la nueva casa de su madre, Maurine McDonald, ubicada en playa Negra, en Puerto Viejo de Limón.

La entrega oficial se realizó el pasado fin de semana, cuando el equipo de arquitectos encargado del proyecto —que incluye una vivienda para Méndez y otra para su madre— finalizó las construcciones.

“Bienvenida a su casita en la playa, mami”, le expresó el presentador al entregarle las llaves. Visiblemente emocionada, su madre las recibió y entró junto a él a conocer la propiedad.

Según Méndez, ambas casas representan un sueño que compartieron durante muchos años. La madre del comunicador no ocultó su emoción ante el momento. “Estoy sudando”, comentó, dejando ver los nervios y la expectativa por descubrir el resultado final.

“Está feliz, que es lo importante”, añadió el presentador.

Las propiedades destacan por su arquitectura moderna y tropical, caracterizada por líneas minimalistas, amplios ventanales y una distribución que integra los espacios interiores con el entorno natural. Además, cuentan con techos altos, acabados en tonos neutros y un concepto tipo resort.

El proyecto inició en febrero pasado y nació como un sueño compartido entre Méndez y su madre. En ese momento, el comunicador aseguró que colocar la primera piedra simbolizaba el inicio de un anhelo que ambos habían mantenido durante años.