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Bismark Méndez revela cómo va su lujosa casa en Limón: estos son los detalles que mostró de la construcción

La vivienda destaca por su diseño de arquitectura moderna tropical

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Por Fátima Jiménez
Bismarck Méndez, presentador de canal 7
Bismark Méndez, presentador de Teletica, compartió más detalles sobre el avance en la construcción de su casa en su natal Limón. (Archivo)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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