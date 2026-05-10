Bismark Méndez revela cómo va su lujosa casa en Limón: estos son los detalles que mostró de la construcción

Bismark Méndez, presentador de Teletica, compartió más detalles sobre el avance en la construcción de su casa en su natal Limón.

El presentador de televisión Bismark Méndez mostró avances de la lujosa casa que construye en Playa Negra, Puerto Viejo de Limón.

A simple vista, la propiedad destaca por su diseño de arquitectura moderna tropical, con líneas minimalistas, amplios ventanales y una distribución que integra los espacios interiores con el entorno natural.

La construcción también incorpora techos altos, acabados en tonos neutros y una piscina central que refuerza el concepto tipo resort, aportando una sensación de exclusividad y descanso.

De la primera piedra al casi estreno: la casa de Bismark Méndez en Limón ya luce como el escenario perfecto para disfrutar del Caribe costarricense. (Tomada de redes sociales)

A través de sus redes sociales, Méndez compartió detalles adicionales del proyecto, como las lámparas que instalarán, las cuales mantienen la coherencia con el estilo tropical de la vivienda.

En febrero pasado, el presentador reveló que este proyecto lo inició junto a su madre, ya que construir una casa en esa zona era un sueño que ambos compartían.

Bismark Méndez mostró las lámparas que colocará en su casa de Limón. (Tomada de redes sociales)

“Estamos aquí, poniendo la primera piedra de algo que comenzó como una idea pequeña, como un anhelo guardado en el corazón de ella”, escribió Méndez en ese entonces, con ilusión por dar inicio a una obra que hoy está muy cerca de culminar.

Con cada avance, la casa no solo refleja un diseño moderno y elegante, sino también el cumplimiento de un sueño familiar que pronto podrá disfrutarse.