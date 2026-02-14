Viva

Presentador de Teletica sorprendió con anuncio relacionado con su familia

El conductor aseguró que el proyecto tardó 40 años en hacerse realidad

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Teletica
El presentador de Teletica compartió el hecho con un posteo muy emotivo en sus redes sociales. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaBismarck Méndez
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.