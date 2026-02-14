Presentador de Teletica sorprendió con anuncio relacionado con su familia

El presentador de Teletica compartió el hecho con un posteo muy emotivo en sus redes sociales.

El presentador de De boca en boca, de Teletica, Bismarck Méndez, compartió con sus seguidores una noticia muy especial relacionada con su familia.

Este sábado 14 de febrero, Méndez reveló que inició la construcción de una casa junto a su madre, en una propiedad que adquirieron hace varios años en Playa Negra, en Puerto Viejo, en su natal Limón.

“Estamos aquí, poniendo la primera piedra de algo que comenzó como una idea pequeña, como un anhelo guardado en el corazón de ella”, escribió Méndez.

El presentador relató cómo nació ese sueño y reconstruyó, en un tono íntimo y emotivo, la historia familiar detrás del proyecto.

Contó que, hace unos 40 años, su madre soñaba con tener un espacio en esa zona. Entre recuerdos de viajes por Puerto Viejo, compras de fin de año, anécdotas de amigos con terrenos en Manzanillo y paseos en bote a Punta Mona, su madre empezó a imaginar la posibilidad de tener “un pedacito de tierra” en Playa Negra, un sueño que podía construirse poco a poco.

Méndez destacó que aquel lote no era solo una inversión, sino el símbolo del sueño de su madre: un deseo sencillo pero profundo de futuro y pertenencia en el Caribe.

Hoy, 40 años después, al “poner la primera piedra”, el presentador describió el proyecto como la culminación de ese sueño heredado, transformado en un espacio para toda la familia y la comunidad. Reiteró que no se trata solo de construir una casa, sino de colocar gratitud, memoria y amor, honrando la enseñanza materna de que “el mundo es de los soñadores”.