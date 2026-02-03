Bismarck Méndez dio a conocer la verdadera razón para su viaje a Europa: de esto se trata

Durante su recorrido, Bismarck Méndez ha resaltado la infraestructura para bicicletas, mostrando el uso de carriles exclusivos y servicios gratuitos para este transporte.

El presentador de Teletica, Bismarck Méndez, dio a conocer la fuerte razón que lo tiene recorriendo las calles de Europa durante varios días. En sus historias de Instagram, el comunicador mostró su emoción en Bélgica, donde ha estado acompañado de su hija, Luciana.

Justamente, la causa del viaje es el inicio de la etapa universitaria de la joven. “Estamos en Kortrijk; aquí va a estudiar mi hija y aquí la vamos a dejar. Es un pueblito en las afueras de Bélgica”, explicó el presentador mientras mostraba el paisaje.

Durante el recorrido, Méndez destacó lo que más le llama la atención: el uso de las bicicletas. Como amante de ese deporte, mostró los lugares para utilizarlas de forma gratuita y cómo la ciudad cuenta con carriles exclusivos para este transporte.

En su viaje, que aún no termina, también enseñó iglesias, lagos y puentes.

La partida de Luciana marca un nuevo capítulo para la familia del presentador, quien ha compartido con sus seguidores cada detalle de esta transición en el Viejo Continente.

Tras disfrutar de los paisajes y la cultura de Kortrijk, Bismarck Méndez regresará a Costa Rica para retomar sus proyectos en la televisión nacional, mientras su hija inicia su formación académica en Bélgica.