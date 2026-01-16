Viva

Bismarck Méndez tuvo incómodo momento con Óscar D’León en ‘De boca en boca’: esto pasó

El resto de presentadores intentaron alivianar el momento

Por Fiorella Montoya
Durante la visita del cantante Óscar D’León al programa De boca en boca, una jarra que recibió como regalo se cayó al suelo y se quebró.
Durante la visita del cantante Óscar D’León al programa 'De boca en boca', una jarra que recibió como regalo se cayó al suelo y se quebró. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

