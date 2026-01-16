Bismarck Méndez tuvo incómodo momento con Óscar D’León en ‘De boca en boca’: esto pasó

Durante la visita del cantante Óscar D’León al programa 'De boca en boca', una jarra que recibió como regalo se cayó al suelo y se quebró.

Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca, vivió uno de los momentos más inolvidables de su carrera y quizá uno de los más incómodos. Todo sucedió durante la visita del cantante Óscar D’León al estudio de Teletica.

El artista estuvo anunciando su concierto del próximo domingo en Palmares y compartiendo con el resto de presentadores del programa. Cuando iba finalizando la entrevista, Méndez le dio un regalo al artista.

La bolsa de papel tenía un suéter con el logo de Teletica y una jarra con el famoso trencito de Canal 7.

“Qué detalle, mira eso... y yo que soy coleccionista de esto, me encanta”, dijo sobre la jarra que le dio el presentador y ambos posaron con los obsequios.

Posteriormente, Bismarck estaba ayudando a D’León a guardar los artículos cuando la jarra se cayó al suelo y se quebró. “¡Uy, no!”, dijo el cantante en medio de la tragedia.

Méndez no dijo nada; solo juntó las partes de la jarra mientras María Fernanda León comentó: “Es de buena suerte, no se preocupe”. Por su parte, Montserrat del Castillo dijo entre risas: “Teníamos que ser nosotros”.

Méndez también señaló que “lo bueno es que la tienda está aquí a la par”, haciendo referencia al establecimiento de Teletica.

Óscar se lo tomó con gracia y manifestó: “Eso es bueno, eso queda como anécdota de algo para recordar”. Acto seguido, alivianó el momento cantando una canción y siguiendo el ritmo con sus palmas.

Minutos después, Bismarck le entregó una nueva taza. “¡Reposición!”, exclamó el artista, quien terminó feliz su entrevista con el medio.