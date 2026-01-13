Viva

Fiestas de Palmares 2026: Guía completa de conciertos, tope y más actividades

Los populares festejos se celebrarán del 15 al 26 de enero del 2025, con una oferta que incluye conciertos, deportes y actividades culturales

Por Fiorella Montoya
18/01/2024 Palmares. Con una muy escasa concurrencia, tanto de jinetes y caballos como de espectadores, se realizó este jueves el tradicional tope con el que inician oficialmente las fiestas cívicas en este cantón alajuelense. Además de los caballistas, destacó la presencia de reconocidas figuras de la política y la farándula.
Además del tradicional tope, las Fiestas de Palmares tienen una cartelera estelar de conciertos: habrá una noche de boleros con Los Panchos, una tarde de salsa de Óscar D’León y un movido cierre con el grupo colombiano Piso 21. (Rafael Pacheco Granados)







Fiestas de Palmares 2026
