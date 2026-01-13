Fiestas de Palmares 2026: Guía completa de conciertos, tope y más actividades

Además del tradicional tope, las Fiestas de Palmares tienen una cartelera estelar de conciertos: habrá una noche de boleros con Los Panchos, una tarde de salsa de Óscar D’León y un movido cierre con el grupo colombiano Piso 21.

Las Fiestas de Palmares regresan este enero con una variada oferta de conciertos internacionales, competencias deportivas y eventos tradicionales como el tope y el carnaval. La edición 2025 destaca por promociones de entradas 2x1 y el debut de una competencia 4x4, promocionando al cantón como epicentro del entretenimiento a inicio de año.

Las fiestas se extenderán desde el 15 hasta el 26 de enero con eventos dentro y fuera del campo ferial. Uno de los mayores atractivos de esta edición son los conciertos internacionales.

La programación inicia el jueves 15 con una noche de boleros a cargo de Los Panchos y Los Gandis. La velada apunta a un público adulto para recordar los tiempos en que nuestros padres y abuelos se enamoraron, aseguró la producción.

Quienes deseen recordar aquellos boleros y bailes pueden asistir comprando su entrada 2x1 con precios entre los ¢11.000 y ¢18.000.

El domingo 18 la tarima recibirá al salsero Óscar D’León. El concierto inicia a las 12 p. m., con agrupaciones abridoras, mientras que el artista venezolano subirá al escenario alrededor de las 3 p. m. De esta manera, la jornada dominical apuesta por un ambiente diurno y familiar, con ritmos tropicales de amplio arraigo popular. Las entradas tienen un costo de 2x1 en dos diversos sectores: gramilla ¢20.000 y decks ¢40.000.

Este es el cronograma completo las Fiestas de Palmares 2026. (Palmares/Instagram)

El cierre de los espectáculos internacionales queda en manos del grupo colombiano Piso 21; la entrada tiene un valor entre los ¢18.000 y los ¢42.000. La presentación se realizará el domingo 25, desde las 12 p. m.

En las noches, el entretenimiento se concentra en los llamados “megabares”. En uno de ellos, que fue bautizado como el Toldo Urbatón, habrá presentaciones de más artistas nacionales y extranjeros.

En el cartel de internacionales del Toldo Urbatón destacan Jimmy Bad Boy, Martin Machore y Chiquis Dubs. Por su parte, la alineación costarricense estará conformada por Toledo, DJ Frank, Carol I, La Kuarta, Erick León, Grupo Koncho, Jhony Man, Kavvo, Son de Tikizia, Elena Umaña y Los Plancharanga.

Deporte y recreación tienen su espacio

El deporte también ocupa un lugar relevante dentro del programa. El 24 de enero, la clásica Palmarín de atletismo vuelve como una de las competencias más concurridas del calendario.

La organización de la competencia supera los 1.500 atletas inscritos y dispone de muy pocos espacios. En esta edición, el dedicado es el deportista nacional Gerald Drummond.

Asimismo, la clásica Palmarín de Mountain Bike mantiene una alta convocatoria. La inscripción ronda los 1.000 participantes y el cierre de cupos se acerca. El Cuerpo de Bomberos será el ente dedicado en esta actividad.

Como novedad, este año se incorpora un evento 4x4. Se trata de un recorrido para mulas, cuadraciclos y motocicletas por zonas montañosas del cantón. La actividad ofrece vistas hacia el Pacífico y permite conocer sectores poco transitados por el público general.

El recorrido 4x4 se llevará a cabo el sábado 24 de enero, a las 8 a. m. Quienes deseen participar pueden hacerlo inscribiéndose en las categorías de mulas (¢40.000), cuadraciclos (¢30.000) y motos (¢20.000). La inscripción incluye una gorra, camiseta y recepción.

Los juegos mecánicos y los megabares son de los atractivos principales de las Fiestas de Palmares. (Rafael Pacheco Granados)

Otras actividades

El enfoque familiar se refuerza con el Festival Infantil, que se efectuará el 20 de enero, a partir de las 9 a. m. Durante esta jornada, los niños acceden a las atracciones mecánicas y entran de forma gratuita al redondel de toros y a más actividades.

El componente cultural también recibe un impulso en las fiestas de Palmares. La Galería de Arte reúne a artistas de todo el país y presenta una muestra de arte corporal en conjunto con el colectivo Paradise, donde más de uno podría salir con un tatuaje en su piel. Los artistas estarán todos los días de las fiestas.

El calendario continúa con el Tope de Palmares, programado para el sábado 17 de enero, a las 12 p. m. Por otro lado, el recordado carnaval también se desarrollará en las calles del pueblo, el viernes 23 de enero, a las 4 p. m. Las corridas de toros también son un infaltable, pues habrá Toros a la tica, campeonato de monta y corridas infantiles.