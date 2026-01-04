Fiestas de Palmares 2026 tendrá tres conciertos internacionales: aquí le contamos los detalles

Las Fiestas de Palmares 2026 serán del 15 al 26 de enero.

Las Fiestas de Palmares 2026 volverán a reunir a miles de costarricenses que, en plena época seca, buscan disfrutar y atesorar recuerdos en una experiencia cargada de emoción.

Del 15 al 26 de enero, el cantón alajuelense se convertirá en un gran parque de música, celebración y tradición, fiel a su lema “Un pueblo para hacer amigos”, como esos turnos de pueblo donde siempre hay espacio para una silla más.​

Recientemente, la organización confirmó tres conciertos internacionales en su cartel, que prometen encender el ritmo en Costa Rica con sonidos traídos desde distintas latitudes. La propuesta apela tanto a la nostalgia de los boleros como a la energía de la salsa y el pop latino actual.

Noche de boleros con tríos clásicos

Los Panchos y Los Dandys se presentarán en las Fiestas de Palmares 2026. (Tomada de redes sociales)

Uno de los platos fuertes de la programación internacional es la Noche de boleros, que reúne a dos tríos históricos: Los Panchos y Los Dandys, pensada para quienes crecieron con baladas románticas y para quienes las conocieron en playlists heredadas. La promoción 2x1 en entradas busca justamente eso: que nadie se quede sin cantar esos temas que, aunque tengan décadas, siguen apareciendo en karaokes y serenatas.​

Las agrupaciones musicales se presentarán el jueves 15 de enero a las 7 p. m.

Los Panchos, nacidos en 1944 a partir de la unión de músicos mexicanos y puertorriqueños, se consolidaron como uno de los tríos de bolero más influyentes de habla hispana. Aunque los integrantes originales ya fallecieron, la agrupación sigue vigente gracias a nuevas generaciones de músicos que mantienen vivo su nombre y su repertorio.​

Los Dandys, por su parte, surgidos en Ciudad de México a mediados del siglo pasado, escribieron otro capítulo clave en la historia del bolero, con armonías elegantes que forman parte del imaginario romántico latinoamericano. Al igual que ocurre con Los Panchos, sus miembros fundadores ya no están, pero la música continúa a través de formaciones actuales que preservan el estilo y el legado del trío

Óscar D’León: la salsa en modo fiesta

Óscar D'León y su orquesta pondrán el toque salsero en Palmares. Su concierto tiene una promoción 2x1. (Tomada de redes sociales)

Del romanticismo se pasa directo a la pista: el segundo gran concierto internacional está a cargo de Óscar D’León y su orquesta, una carta segura para quienes van a Palmares con zapatos cómodos y ganas de bailar.

El show será el domingo 18 de enero a las 12 m. Con promoción 2x1 también en este concierto, la invitación es clara: la salsa se baila mejor acompañado y Palmares quiere pista llena.​

El artista, nacido en Caracas en 1943, se ganó el apodo de “Sonero del mundo” tras décadas de giras y una carrera que lo llevó de orquestas como Dimensión Latina a consolidarse como solista, siempre con su sello de improvisación y conexión directa con el público.

Sus conciertos se caracterizan por largas descargas, coros compartidos con la gente y ese formato de orquesta salsera “a la vieja escuela”.

Piso 21: cierre con pop urbano

Piso 21 llega desde Medellín para elevar el ambiente contemporáneo en Palmares. (Cortesía)

El capítulo más contemporáneo del cartel lo pone Piso 21, el grupo colombiano de pop urbano que llega como “cierre perfecto” para quienes viven la fiesta entre historias de Instagram y coros de reguetón melódico. El concierto será el domingo 25 de enero a las 12 m.

La banda, surgida en Medellín, ha construido su camino mezclando pop, reguetón y colaboraciones que los han colocado de forma habitual en radios y plataformas digitales de la región.​

Formado por cuatro amigos que comenzaron a tocar en el piso 21 de un edificio, el grupo convirtió esa anécdota en nombre y marca, y hoy suma una lista de canciones que suelen aparecer en playlists de pop latino y urbano.

Su presencia en Palmares apunta a un público más joven, pero también a quienes hace años siguen el género y quieren ver en vivo a un nombre recurrente de las listas de éxitos.​

Palmares se ha ganado fama de ser una de las fiestas más concurridas del país, con un campo ferial que combina chinamos, comidas típicas, juegos mecánicos, barras repletas y escenarios encendidos desde temprano.

Más que un evento, el ambiente es abiertamente festivo: se mezclan grupos de amigos, familias y quienes simplemente llegan a “ver qué pasa” y terminan quedándose cuando la noche se pone buena.

Las entradas para estos espectáculos están a la venta en el sitio kuikpei.com.