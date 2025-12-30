¿Quién es el joven que cantó con Gilberto Santa Rosa en su concierto en La Sabana?

En su concierto en La Sabana, Gilberto Santa Rosa invitó a subir al escenario a un fanático costarricense.

El concierto del salsero Gilberto Santa Rosa, realizado el domingo 28 de diciembre en La Sabana, estuvo lleno de emoción, coros de sus grandes éxitos y momentos inolvidables. Entre ellos, una sorpresa que cautivó al público: uno de los asistentes fue invitado a subir al escenario para interpretar Que alguien me diga, una de las canciones más emblemáticas del artista puertorriqueño.

Ante los miles de fanáticos reunidos en el pulmón verde de San José, el joven invitado se desenvolvió con gran seguridad y profesionalismo, demostrando un talento y una voz que desataron gritos y aplausos.

¿Quién era este talentoso joven? Se trata de Andrés Segura, un costarricense de 25 años apasionado por la música salsa.

En entrevista con La Esquina 506, Segura contó cómo logró cumplir su sueño de cantar junto a Santa Rosa.

En medio del concierto proyectó un mensaje en la pantalla de su celular que decía: “Cantemos juntos Que alguien me diga”. Esa simple frase llamó la atención del artista, quien le dio la oportunidad de compartir el escenario.

“Ahí uno confirma que los sueños se manifiestan. Gilberto tiene un carisma enorme y no cualquiera te cede su espacio para que brilles”, expresó Segura al mismo medio.

El joven no es ajeno a los escenarios: acumula más de 15 años de experiencia cantando en rosarios navideños y eventos locales. Tras su inolvidable presentación, compartió en redes sociales varios videos del momento, los cuales generaron numerosos mensajes de admiración y elogios a su talento. “Gracias a todos por tan lindas palabras”, escribió Segura con emoción.