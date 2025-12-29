Gilberto Santa Rosa hizo algo que pocos se atreven con una persona del público en Costa Rica: vea el video

Gilberto Santa Rosa fue el artista estelar del concierto gratuito de fin de año, organizado por la Municipalidad de San José.

Gilberto Santa Rosa pisó Costa Rica una vez más, al paso de su legendaria salsa, para deleitar a decenas de miles de personas en San José. Su concierto gratuito en La Sabana cumplió con todas las expectativas y más allá, sorprendió como pocas veces.

Especialmente, al hablar de sorpresas, el Caballero de la Salsa propició un llamativo momento al hacer algo a lo que casi ningún artista se atreve. Todo quedó captado en varios videos que ya circulan en redes sociales, entre estos uno del fotógrafo Luis Alvarado.

En primera fila, un esperanzado joven llamado Andrés, sostenía un papel arrugado con la leyenda “cantemos juntos”. Y sí, Santa Rosa le cumplió el sueño al muchacho y le cedió un micrófono.

Gilberto Santa Rosa subió a un joven del público a cantar

Todavía desde el público, el tico empezó con los primeros versos de Que alguien me diga y poco tiempo después, los guardas de seguridad lo ayudaron a pasar la barrera. Mientras esto sucedía, Gilberto observaba la escena entre risas y finalmente, fue quien le tendió la mano para subir a la tarima.

Allí, con gran aplomo, como si fuera su concierto, el joven interpretó el éxito del boricua. Sin dudas, la inigualable oportunidad no fue desaprovechada por el nacional, quien con su voz maravilló al público y se ganó el respeto del cantante puertorriqueño.

“Oye, tremendo cantante. Mírenlo bien para cuando sea famoso y esté pegado, como decimos nosotros. Lo vimos aquí, verdad”, dijo Santa Rosa.

Como broche de oro, la sorpresiva aparición culminó con un selfie entre Gilberto y el tico.

El joven cantante costarricense se ganó el respeto de Gilberto Santa Rosa. (Luis Alvarado @alvaradofoto)