Gilberto Santa Rosa puso a gozar a San José: vea cómo fue el concierto gratuito en La Sabana

Gilberto Santa Rosa no decepcionó. El salsero puertorriqueño llegó a La Sabana con todo su sabor, para ponerle un sello musical de despedida al año de 2025 en San José.
El boricua, cuyo show comenzó a las 8 p. m., puso a bailar a miles de ticos, quienes gratuitamente disfrutaron de un concierto masivo que ya se está volviendo tradición.
En el 2024, en la primera edición del mismo evento, la Municipalidad de San José puso en escena a Vicente García y Víctor Manuelle, por lo que esta vez, el peso del artista debía ser igual o mayor.
Así fue como Santa Rosa llegó con todo a interpretar éxitos como Conteo regresivo, Que alguien me diga y La agarro bajando. El último concierto de Gilberto Santa Rosa en Costa Rica, fue en 2024, en Parque Viva.
Desde tempranas horas de este domingo, decenas de personas llegaron al parque La Sabana para disfrutar del show. Llevaron sillas o mantas sobre las que se sentaron para esperar a que iniciara el evento.
En horas de la tarde, antes de que el caballero de la salsa pisara la tarima, la velada contó con varios artistas nacionales, entre ellos Shel Dixon, Tocuma y Son de Tikizia. Los ticos fueron el mejor aperitivo para una noche de pura gozadera.
El evento formó parte del llamado Mes de la Luz. Contó con una zona de food trucks, un mercadito de Pymes y juegos inflables para los niños.
A continuación los dejamos las imágenes más destacadas del concierto.