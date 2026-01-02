La verdadera razón por la cual se canceló el concierto de Jessi Uribe y La Arrolladora Banda El Limón en Santa Cruz

El cantante colombiano Jessi Uribe era uno de los invitados al concierto internacional de las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2026.

A pocos días de iniciar las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2026, la producción del concierto internacional que estaba programado para el sábado 17 de enero con la participación de artistas como La Arrolladora Banda El Limón, Edén Muñoz y Jessi Uribe, anunció la cancelación del espectáculo.

En sus redes sociales, la empresa Salmerón Producciones informó el miércoles 31 de diciembre que el show, anunciado como el primer festival de música regional mexicana en la localidad guanacasteca, se canceló debido a “motivos de fuerza mayor y a un análisis integral, responsable y consciente del proyecto”.

Agregaron que “la decisión se tomó únicamente por condiciones operativas y de logística que impiden realizar una producción acorde con los estándares de calidad, seguridad y experiencia que el público merece”. También manifestaron que los artistas y sus equipos de trabajo están libres de responsabilidad por la cancelación.

Sin embargo, en un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación también el 31 de diciembre, se explicaron de manera más clara las razones de la suspensión del show. En la información de prensa detallaron que en la última semana se llegó a un acuerdo con los equipos de los artistas para suspender el recital debido a “las bajas ventas y a la limitada respuesta del público”.

El concierto internacional de las Fiestas Típicas Santa Cruz se canceló debido a la baja venta de entradas. (Archivo)

Según Salmerón Producciones, esta situación impidió alcanzar los costos mínimos necesarios para realizar el evento. “No resulta viable llevar a cabo una producción acorde con los estándares que históricamente han distinguido los eventos realizados en Santa Cruz”, continuó el comunicado.

En la información de prensa, la organización afirmó que se compromete a reprogramar el festival de música regional para una nueva fecha en San José; los detalles serán anunciados próximamente, aseguraron.

Devolución de entradas

Las personas que compraron sus boletos para la actividad musical en Santa Cruz, donde estaban confirmados los artistas antes mencionados, así como el colombiano Luis Alfonso y los costarricenses de El Gatillazo y Marimba Orquesta Los Golobios, recibirán el reembolso del dinero por la compra.

El reintegro se realizará de manera automática a las cuentas de las tarjetas con las que se hizo la transacción.