Fiestas de Santa Cruz presentarán a Jessi Uribe en concierto

El 25 de julio, el colombiano Jessi Uribe cantó sus éxitos en Parque Viva; ahora se anunció que será uno de los platos fuertes de las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz, en enero del 2026. (Jorge Navarro)

Hace apenas tres semanas, el colombiano Jessi Uribe dio un concierto en Costa Rica y ya se anunció que, en pocos meses, vendrá de nuevo a interpretar sus éxitos en el país. El artista fue confirmado como uno de los animadores musicales de las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz, que se realizarán en enero del 2026.

En un comunicado de prensa, la organización anunció que las actividades en el cantón guanacasteco serán del 14 al 18 de enero, y adelantó que además de Uribe otro invitado internacional dirá presente en la celebración: el también colombiano Luis Alfonso, quien estará en el concierto junto a su coterráneo, el sábado 17 de enero.

De acuerdo con la organización, todavía falta un artista internacional por confirmar.

Celebraciones religiosas en las Fiestas Típicas Nacionales

Las fiestas en Santa Cruz tienen como eje central la celebración al Santo Cristo de Esquipulas, es por eso que, además de la cultura y la música, también habrá festejos religiosos. Desde el 5 de enero se inicia la novena al Cristo Negro. El miércoles 14 será la salida del Santo desde Hato Viejo hacia Santa Cruz, a las 6 a. m., y a las 4 p. m. hay una procesión con la imagen.

El jueves 15 se conmemora la fiesta patronal, con la Eucaristía solemne a las 10 a. m. Del 16 al 18 de enero se celebrará el Triduo en Honor al Santo Cristo de Esquipulas en el Santuario Nacional.

En cuanto al eje cultural, del 14 al 18 de enero Santa Cruz se transforma en una gran plaza cultural al aire libre, con una agenda diversa, inclusiva y profundamente guanacasteca.

Habrá actividades folclóricas, bailes tradicionales, presentaciones artísticas y juegos en el parque Bernabela Ramos. También se realizarán topes tradicionales, montadera de toros y la reconocida Burra Fiestera.