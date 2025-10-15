Viva

La Arrolladora Banda el Limón y Edén Muñoz, se suman al concierto de música regional en Santa Cruz 2026

Las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2026 serán el escenario del primer festival de música regional, que también contará con la presencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso

Por Jessica Rojas Ch.
Festival de música regional Santa Cruz 2026
El sábado 17 de enero, la música de La Banda Arrolladora el Limón, Jessi Uribe, Edén Muñoz y Luis Alfonso serán parte del primer festival de música regional en Santa Cruz, Guanacaste. (Cortesía)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

