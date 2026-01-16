Vea el inesperado momento que vivió Alonso Solís con Óscar D’León en pleno programa de Teletica: ‘Todavía estoy nervioso’

Óscar D'León estuvo en Teletica anunciando el concierto que dará en las Fiestas de Palmares.

Alonso Solís vivió un inesperado momento junto al cantante Óscar D’León, que sin dudas quedará en su memoria. Esto ocurrió en plena transmisión en vivo del programa De boca en boca, de Teletica.

Este 16 de enero, el legendario salsero venezolano, que dará un concierto en las Fiestas de Palmares estuvo en el set del programa farandulero, que tuvo como invitado de la casa a Solís.

Desde el inicio, Montserrat del Castillo le presentó a Alonso Solís a D’León, introduciéndolo como un exfutbolista reconocido del país y también cantante, descendiente de una familia de mariachis.

Cuando oyó esto, ‘El sonero del mundo’ lo saludó y con humor entonó un par de versos de la canción El rey. Esto, sin que el público lo supiera, terminó convirtiéndose en un adelanto de la gran sorpresa que se llevó el Mariachi.

Al finalizar la entrevista, Solís le reiteró al cantante el honor que significaba estar con él y entonces, ante el pedido del resto de los presentes, se lanzaron a cantar a dúo la famosa pieza de José Alfredo Jiménez.

Óscar D’León y Alonso Solís cantaron juntos en Teletica

Sin ningún acompañamiento musical, el ídolo morado le siguió el paso al referente de la salsa y regalaron una melodiosa interpretación. Todo terminó con un apretón de manos y un afectuoso abrazo, mientras el equipo de Teletica aplaudió lo sucedido.

Al volver del corte comercial, Alonso Solís se refirió así al momento que protagonizó: “Sinceramente, todavía estoy nervioso. De verdad es un honor, la humildad de él, la musicalidad, la vibra, la energía, todo. Qué lindo”.

Esta no es la primera vez en que Solís se encuentra con una oportunidad de este estilo. Anteriormente, ha sido invitado por la Sonora Santanera para cantar junto a la agrupación.