Viva

Bismarck Méndez regresó al lugar que lo vio crecer durante 15 años y posó junto a grandes leyendas

El presentador se alejó de las cámaras y las luces para volver a la que un día fue su casa

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Por Fiorella Montoya
Bismarck Méndez estudió Administración de Empresas gracias a una beca por jugar baloncesto.
Bismarck Méndez estudió Administración de Empresas gracias a una beca por jugar baloncesto. (Foto: Brendy Núñez Hidalgo/Foto: Brendy Núñez Hidalgo)







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Bismarck Méndez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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