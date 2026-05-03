Bismarck Méndez regresó al lugar que lo vio crecer durante 15 años y posó junto a grandes leyendas

Bismarck Méndez estudió Administración de Empresas gracias a una beca por jugar baloncesto.

Bismarck Méndez, reconocido presentador de Teletica, vivió una nueva aventura que lo transportó a hace unos años, cuando su vida era lejana de las cámaras y solo pensaba en salir a la cancha de baloncesto, ya que él jugó 15 años en Primera División.

Este sábado se amarró los tenis de nuevo y portó su camiseta sin mangas luego de ser invitado al Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto, donde incluso pudo presumir de una fotografía junto a grandes leyendas de la NBA.

El presentador primero publicó una imagen con su uniforme verde, el cual decía: “Después de dos tendones reventados, volví a mi primer amor, el baloncesto”.

Además, publicó una imagen donde los dos equipos participantes posan; entre las personalidades que destacaban como invitados estaban el humorista Gustavo Gamboa y el exfutbolista Pablo Gabas.

Además, en otra fotografía publicada por Méndez se evidencian dos grandes leyendas de la NBA; esta imagen le provocó emoción al presentador de De boca en boca.

“Dos exjugadores de la NBA, uno campeón de hundimientos, Cedric Ceballos, 1992 Juego de las Estrellas, y Carl Herrera, 2 veces campeón de la NBA con Houston Rockets”, escribió.

Tanto Méndez como el resto de invitados disfrutaron de la actividad que buscó promover el deporte.