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Bismarck Méndez revela el giro inesperado que cambió por completo su vida

El presentador de Teletica dio a conocer datos pocos conocidos sobre su historia de vida

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Por Fiorella Montoya
Bismarck Méndez demostró que a sus 52 años está mejor que nunca
Bismarck Méndez demostró que a sus 52 años está mejor que nunca (Instagram/Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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