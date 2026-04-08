Bismarck Méndez revela el giro inesperado que cambió por completo su vida

Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca de Teletica, dio a conocer una situación que cambió por completo el rumbo de su vida; así lo dio a conocer en sus redes sociales con una introducción sobre cómo llegó a ser presentador.

“Yo siempre quise ser Michael Jordan, jugar básquet todo el día, todos los días y a eso me dediqué muchos años de mi vida; jugué como unos 15 años en Primera División, algunas veces me llamaban a la Selección Nacional y, gracias a eso, me dieron una beca”, afirmó.

Su plan inicial era convertirse en agrónomo, pero al tomar la beca decidió estudiar Administración de Empresas. Gracias a esa decisión, los reflectores y las cámaras se convirtieron en parte de su mundo.

“Necesitaban filmar un anuncio, entonces mis compañeros de básquet dijeron: ‘Aquí el único que puede hablar es Bis. Ese es el único que es más extrovertido’ y yo, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto y esa fue mi primera vez”, recordó.

En aquel momento, el director de ese anuncio comercial le ofreció realizar un casting, ya que vio gran potencial en él.

“De ahí en adelante yo creo que se me abrieron muchísimas puertas, y comencé a hacer una carrera de más de 33 años en esto de la televisión, el cine y todas las cosas que uno hace; así que los sueños y las metas están en el cielo, nada más de agarrarlas...”, finalizó en su mensaje.