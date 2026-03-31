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Bismarck Méndez revela la ‘complicada’ exigencia que recibió como actor: ‘Es durísimo’

Dio a conocer la difícil situación en ‘De boca en boca’, mientras conversaban de los actores de Semana Santa

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Por Fiorella Montoya
Bismarck Méndez, presentador de canal 7.
Bismarck Méndez, presentador de canal 7 es también actor y recordó un difícil pedido que le hicieron. (Instagram)







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Bismarck MéndezDe boca en boca
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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