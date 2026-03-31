Bismarck Méndez revela la ‘complicada’ exigencia que recibió como actor: ‘Es durísimo’

Bismarck Méndez, presentador de canal 7 es también actor y recordó un difícil pedido que le hicieron.

Bismarck Méndez, presentador del programa De boca en boca, de Teletica, dio a conocer una situación que vivió cuando se desempeñaba como actor y que califica como “algo súpercomplicado”.

El momento sucedió durante el programa de este martes 31 de marzo, pues estaban conversando sobre las películas de Semana Santa; allí salió a relucir el nombre de Robert Powell, actor de la serie Jesús de Nazaret, recordado por no parpadear durante su actuación.

Méndez, quien también se ha desempeñado como actor, contó que esa técnica es muy difícil.

“Es un ejercicio muy duro porque usted lagrimea por lo general; ya cuando usted lo practica y lo practica, pues lo llega a dominar, pero la primera semana que usted está diciendo el diálogo y los ojos permanecen siempre abiertos, es supercomplicado”, afirmó.

Además, Méndez dio a conocer que en algunas ocasiones le hicieron esa complicada solicitud.

“En ese tiempo y durante varios periodos, muchos directores le pedían a uno que hiciera eso; por eso les estoy diciendo, porque a mí me lo pidieron varias veces: ‘Si te hago un close up no me parpadees’, es complicadísimo”, agregó el presentador.

Méndez ha participado en producciones fílmicas como Caribe, Marasmo y El lugar más feliz del mundo.