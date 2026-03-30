Viva

Estos son los seis actores más icónicos de las películas de Semana Santa

Figuras como Charlton Heston y Jim Caviezel volverán a la pantalla estos días santos para revivir a inolvidables personajes

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Cada Semana Santa, la televisión retoma grandes clásicos del cine que han dejado huella en distintas generaciones. En pantalla predominan los dramas épicos y las historias bíblicas, recordadas tanto por su fuerza narrativa como por las interpretaciones de figuras que dieron vida a personajes sagrados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Semana SantaCharlton HestonRobert PowellJim CaviezelYul BrynnerAnthony QuinnJonathan Roumie
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.