Estos son los seis actores más icónicos de las películas de Semana Santa

Cada Semana Santa, la televisión retoma grandes clásicos del cine que han dejado huella en distintas generaciones. En pantalla predominan los dramas épicos y las historias bíblicas, recordadas tanto por su fuerza narrativa como por las interpretaciones de figuras que dieron vida a personajes sagrados.

Desde el domingo, estas producciones han vuelto a ocupar un lugar central en la programación mundial, con títulos protagonizados por leyendas como Charlton Heston, Robert Powell, Jim Caviezel, Yul Brynner y Anthony Quinn.

Charlton Heston

Charlton Heston tuvo multiples apariciones en películas religiosas. (Archivo )

Charlton Heston es considerado el rey del cine de Semana Santa por la cantidad de papeles épicos y bíblicos que interpretó. Protagonizó la película Ben-Hur (1959), donde encarnó a Judá Ben-Hur, un príncipe judío de Jerusalén traicionado por su amigo de infancia, Messala.

Tras ser condenado, el protagonista busca venganza, pero acaba viviendo una profunda historia de fe y redención.

Su actuación fue tan destacada que ganó el Óscar a mejor actor en 1960 y la cinta se convirtió en uno de los clásicos definitivos de la época. Él nació el 4 de octubre de 1923 en Evanston, Illinois, Estados Unidos.

Además, Heston participó en otros hitos del cine religioso como Los diez mandamientos y en producciones de ciencia ficción como El planeta de los simios (1968) y Terremoto (1974). Heston murió el 5 de abril de 2008, a los 84 años, en su casa de Beverly Hills, California, tras padecer una neumonía.

Robert Powell

Robert Powell, en 'Jesús de Nazaret', es una de las interpretaciones de Jesús más recordadas de la historia. (Archivo)

En la miniserie Jesús de Nazaret (1977), dirigida por Franco Zeffirelli, Robert Powell interpreta a Jesús. La obra, dividida en cuatro episodios, es hoy un referente fijo de la televisión en estas fechas; al momento del rodaje, el actor tenía 33 años.

Su mirada intensa y el hecho de casi no pestañear en muchas escenas provocaron que su rostro quedara asociado a la imagen de Cristo para generaciones de espectadores. Powell nació el 1.° de junio de 1944 en Salford, Inglaterra, y ha participado en producciones como Harlequin (1980) y Frankenstein (1984).

Actualmente tiene 81 años y se dedica profesionalmente a la narración de audiolibros y documentales.

Jim Caviezel

El actor Jim Caviezel encarnó a Jesús en la película 'La Pasión de Cristo'. (Archivo)

Es uno de los rostros más impactantes de la historia reciente del cine; sobre todo por interpretar a Jesús en La pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson. El rodaje fue extremadamente físico: el actor relató que en la escena de la flagelación recibió golpes reales, sufrió una fuerte herida en la espalda, luxaciones de hombro y llegó a padecer neumonía e hipotermia debido a las condiciones de la filmación.

Nació el 26 de setiembre de 1968 en Mount Vernon, Washington, en el seno de una familia profundamente católica. Ha destacado en otros roles en series como Person of Interest y filmes como Montecristo y Sound of Freedom.

Durante años se especuló sobre su regreso para una secuela titulada La pasión de Cristo: Resurrección, pero el tiempo transcurrido y el envejecimiento del elenco han sido factores determinantes para descartar su participación.

Yul Brynner

Yul Brynner (izquierda)es el recordado y temido faraón de 'Los diez mandamientos'. (Captura de pantalla)

En Los diez mandamientos (1956), dirigida por Cecil B. DeMille, Yul Brynner interpretó a Ramsés II, el faraón rival de Moisés (interpretado por Charlton Heston). Su imponente presencia física, su característica cabeza rapada y la química de rivalidad con Heston convirtieron a su Ramsés en uno de los villanos más icónicos del cine épico.

Brynner nació el 11 de julio de 1920 en Rusia y falleció el 10 de octubre de 1985 en Nueva York, a los 65 años, a causa de un cáncer de pulmón.

Además de este papel, protagonizó éxitos como The King and I, Los siete magníficos y Westworld.

Anthony Quinn

Anthony Quinn dio vida a Barrabás en 1961. (Captura de pantalla)

El actor dio vida a Barrabás (1961), el prisionero al que el pueblo elige liberar en lugar de Jesús. La película imagina el destino de su vida tras ese momento trascendental, mostrándolo como esclavo en las minas, gladiador en Roma y, finalmente, implicado en la persecución de los cristianos hasta ser condenado a la crucifixión.

Quinn nació el 21 de abril de 1915 en Chihuahua, México, y murió el 3 de junio de 2001, a los 86 años, en Boston, por una insuficiencia respiratoria.

Ganó dos premios Óscar como actor de reparto por Viva Zapata! (1952) y Lust for Life (1956), y dejó su huella en obras maestras como Zorba, el griego, Lawrence de Arabia, Los cañones de Navarone y La Strada.

El rostro moderno: Jonathan Roumie

Jonathan Roumie protagoniza al Jesús más moderno en la serie 'The Chosen'. (Archivo)

Aunque no pertenece a la era de los grandes clásicos de Hollywood o de las películas, Roumie se ha ganado un lugar en la cultura popular contemporánea. Es el actor encargado de protagonizar al Jesús más humano y cercano en la serie dramática The Chosen, que se emite desde el año 2017.

Nació el 1 de julio de 1974 en Nueva York, Estados Unidos, hijo de padre egipcio de ascendencia sirio-libanesa y madre irlandesa. Antes de este éxito, tuvo participaciones y cameos en series reconocidas como Law & Order, NCIS y Castle.