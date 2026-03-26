Películas de Semana Santa: ‘Ben-Hur’ y ‘Los diez mandamientos’ se podrán ver en este canal

Ícono del cine bíblico, Charlton Heston se convirtió en el rostro clásico de la Semana Santa gracias a personajes como Moisés y Judá Ben-Hur.

Uno de los actores insignia de las películas de Semana Santa es el eterno Charlton Heston. Su mandíbula perfecta, sus músculos y su talento lo llevaron a consolidarse como un ícono de cintas que, a lo largo del tiempo, se han convertido en las favoritas del público.

Muchos esperan la llegada de los días santos para volver a ver en televisión al artista interpretar a Moisés, a Judá Ben-Hur y a Miguel Ángel, pues filmes como Los diez mandamientos, Ben-Hur y La agonía y el éxtasis son infaltables en los planes de los costarricenses.

Este 2026, como es tradición desde hace mucho tiempo, Teletica Canal 7 tendrá en su parrilla especial de Semana Santa estos tres títulos clásicos.

Los diez mandamientos se transmitirá el Sábado Santo (4 de abril), a las 3 p. m. El Domingo de Resurrección (5 de abril), buena parte de la tarde tendrá a Charlton Heston en la pantalla del canal gracias a que, a las 12 m., se presentará La agonía y el éxtasis, y a partir de las 2:10 p. m. será el turno de Ben-Hur.

Esta es la programación completa de Canal 7 en Semana Santa

Jueves Santo (2 de abril):

6:25 a. m.: Esther y el rey.

7:50 a. m.: San Francisco de Asís.

9:45 a. m.: La Biblia, en el principio.

12:45 p. m.: Jesús de Nazaret.

7:30 p. m.: El Egipcio.

10 p. m.: Documental: Wojtyla: La investigación de Juan Pablo II.

Viernes Santo (3 de abril):

6:20 a. m.: Documental: Amanece en Calcuta.

7:50 a. m.: Hermano sol, hermana luna.

3:30 p. m.: El manto sagrado.

6:30 p. m.: Demetrio el gladiador.

8:30 p. m.: David y Betsabé.

Sábado Santo (4 de abril):

8:45 a. m.: Cleopatra .

. 1 p. m.: Sansón y Dalila .

. 3 p. m.: Los diez mandamientos.

8 p. m.: Quo Vadis.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

12 m.: La agonía y el éxtasis.

2:10 p. m.: Ben-Hur.

7 p. m.: La cabaña (The Shack).

9 p. m.: El rey David.