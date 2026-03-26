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Películas de Semana Santa: ‘Ben-Hur’ y ‘Los diez mandamientos’ se podrán ver en este canal

Con Charlton Heston como el artista principal, estos filmes y ‘La agonía y el éxtasis’ son parte de la programación especial

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Por Jessica Rojas Ch.
Ícono del cine bíblico, Charlton Heston se convirtió en el rostro clásico de la Semana Santa gracias a personajes como Moisés y Judá Ben-Hur. (Archivo)







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Semana SantaPelículasBen-HurLos diez mandamientosLa agonía y el éxtasisCharlton Heston
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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