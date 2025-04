Cinco actrices inolvidables de películas de Semana Santa que marcaron al cine

Cada Semana Santa , la programación televisiva revive clásicos del cine que marcaron generaciones. Entre las producciones más vistas se encuentran dramas épicos y relatos bíblicos que no solo destacaron por su narrativa, sino también por las interpretaciones memorables de actrices que personificaron a figuras sagradas.

Olivia Hussey, Susan Hayward, Elizabeth Taylor, Anne Baxter y Hedy Lamarr protagonizaron algunas de esas cintas que el público sigue recordando.

Olivia Hussey interpretó a la Virgen María en la miniserie 'Jesús de Nazaret' (1977), dirigida por Franco Zeffirelli. Falleció en diciembre de 2024, a los 73 años. (Archivo/ AFP/Archivo/ AFP)

Olivia Hussey, la Virgen María en ‘Jesús de Nazaret’

Olivia Hussey interpretó a la Virgen María en la miniserie Jesús de Nazaret (1977), dirigida por Franco Zeffirelli. La actriz tenía 26 años cuando asumió el papel de la madre de Jesús. Nació el 17 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Se mudó a Londres siendo una niña y estudió actuación en la escuela Italia Conti Academy.

Su rol como María marcó un punto alto en su carrera.

En 2003 protagonizó una película sobre la Madre Teresa de Calcuta y, en 2007, apareció en Tortilla Heaven. Se retiró de la actuación hace más de una década. También prestó su voz en series animadas como Pinky y Cerebro, Superman y Batman del futuro. Falleció en diciembre de 2024, a los 73 años.

Susan Hayward protagonizó 'David y Betsabé' (1951), uno de sus papeles más recordados en el cine bíblico. Ganó el Óscar en 1958. (Archivo/Archivo)

Susan Hayward, la Betsabé de ‘David y Betsabé'

Susan Hayward protagonizó en 1951 la cinta David y Betsabé, donde interpretó a la mujer por la que el rey David rompió sus principios. La actriz nació el 30 de junio de 1917 en Brooklyn, Nueva York.

Inició su carrera como modelo y firmó su primer contrato en Hollywood en 1937. En 1947 obtuvo su primera nominación al Óscar por Smash-Up, The Story of a Woman. Fue nominada otras cuatro veces y ganó la estatuilla en 1958 por I Want to Live!, donde dio vida a una mujer condenada a muerte. Falleció a los 57 años, el 14 de marzo de 1975, por un tumor cerebral.

Elizabeth Taylor encarnó a Cleopatra en la superproducción de 1963. Su imagen como reina egipcia quedó en la historia del cine. Murió en Los Ángeles en 2011, a los 79 años. (Archivo/Archivo)

Elizabeth Taylor, reina de Egipto en ‘Cleopatra’

Elizabeth Taylor dio vida a la famosa reina egipcia en Cleopatra (1963), una superproducción que la consolidó como ícono de Hollywood. Nació en Londres en 1932 y emigró a Los Ángeles junto a su familia ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

En 1959 obtuvo su tercera nominación al Óscar por De repente, el último verano, y en 1960 ganó el premio por Una mujer marcada. Fue amiga cercana de Rock Hudson y Andy Warhol. En sus últimos años se dedicó a causas sociales, sobre todo a la lucha contra el VIH. Murió el 23 de marzo de 2011, a los 79 años.

Anne Baxter dio vida a Nefretiri en 'Los diez mandamientos' (1956), junto a Charlton Heston y Yul Brynner. Baxter mantuvo una carrera activa en cine y televisión hasta su fallecimiento en 1985, a los 62 años. (Archivo/Archivo)

Anne Baxter como Nefretiri en ‘Los diez mandamientos’

Anne Baxter interpretó a Nefretiri en Los diez mandamientos (1956), dirigida por Cecil B. DeMille. Su personaje se enamoró del joven Moisés y luego se convirtió en esposa del faraón Ramsés II.

La actriz nació el 7 de mayo de 1923, en Estados Unidos. DeMille la eligió tras rechazar a Audrey Hepburn para el papel. Murió el 12 de diciembre de 1985, a los 62 años.

Hedy Lamarr protagonizó 'Sansón y Dalila' (1949), donde interpretó a la seductora Dalila en una de sus actuaciones más célebres. (Archivo/Archivo)

Hedy Lamarr, la seductora Dalila en ‘Sansón y Dalila’

Hedy Lamarr encarnó a Dalila en Sansón y Dalila (1949), una cinta que la consagró como figura icónica del cine. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, Austria, y murió el 19 de enero de 2000.

Fue una de las actrices más bellas de su época, pero también se destacó como inventora. Desarrolló un sistema de comunicaciones que más tarde dio origen a tecnologías como el wifi, según National Geographic. Su papel como Dalila quedó en la memoria colectiva como uno de los más simbólicos del cine religioso.