Migración niega entrada al país a famoso cantante estadounidense: esto fue lo que pasó

El artista De La Guetto no pudo ingresar al país por falta de permisos.

Al artista estadounidense De la Ghetto se le impidió su entrada a Costa Rica, donde tenía pactado ser parte de los talentos de este 2 de mayo en el Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto (LSB).

Así lo dio a conocer la organización del evento mediante un comunicado, utilizando la palabra “detención” para referirse al caso.

“El artista internacional De la Ghetto, quien ingresó al país el viernes 1 de mayo a las 11 a. m. , se encuentra actualmente detenido por autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica”, dice el comunicado de la LSB.

Según La Liga, De la Ghetto fue invitado para participar en las actividades en calidad de embajador de la liga y su participación especial de host (presentador) dentro del juego de estrellas, que se iba a realizar hoy sábado, en horas de la tarde. Explicaron que “su participación en el evento fue establecida ad honorem, sin recibir ningún tipo de remuneración económica”.

De La Guetto iba a asistir al Juego de las estrellas como host. (Instagram De La Guetto/Instagram De La Guetto)

Sin embargo, la oficina de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería explicó a La Nación que el artista “nunca ha estado detenido. Él no posee permiso de artista, por lo que, en aplicación a la ley, se aplica un rechazo”.

Además, añadieron que “la promotora presentó la solicitud de permiso pero incompleta, y como no tenían tiempo para completarlo, desistieron de continuar con el trámite”.

No obstante, en el comunicado de la liga de baloncesto rechazaron dicha afirmación: “Manifestamos nuestro rechazo a la posición asumida por las autoridades migratorias, quienes argumentan que el artista ingresó al país para realizar actividades remuneradas que no fueron gestionadas”.

La Liga Superior de Baloncesto reconoció que De la Ghetto tenía un evento en la noche de este sábado, posterior a las actividades del Juego de las Estrellas, donde efectivamente había remuneración económica, pero aclararon que no eran ellos los promotores de ese concierto. A ese evento, precisamente, hizo referencia la Dirección de Migración, pues la promotora no cumplió la totalidad de los requisitos.

Posteriormente, Migración dio a conocer que, aunque la actividad que organiza la LSB no tiene remuneración económica, de igual manera se debió presentar una solicitud que complete ciertos requisitos, independientemente de ser host o cantante, para que De la Ghetto pudiera ingresar al país.