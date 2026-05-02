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Migración niega entrada al país a famoso cantante estadounidense: esto fue lo que pasó

El artista se encuentra desde ayer 1 de mayo en las instalaciones del aeropuerto Juan Santamaría

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Pasajeros realizando el proceso de registro en los counters del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría durante la temporada alta de turismo en Costa Rica.
El artista De La Guetto no pudo ingresar al país por falta de permisos. (Cortesía Aeris Holding)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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