Bismarck Méndez ya recibió las llaves de sus lujosas casas en Limón: Vea cómo quedaron

Bismarck Méndez, presentador de 'De boca en boca' de Teletica, recibió emocionado las llaves de las casas que construyó en Playa Negra.

El presentador de De boca en boca, de Teletica, Bismarck Méndez anunció este domingo que finalmente recibió las llaves de las casas que construyó en Playa Negra, Puerto Viejo de Limón, un proyecto que ha documentado en sus redes sociales y que tiene un fuerte significado personal.

En un video compartido con sus seguidores, Méndez se mostró visiblemente emocionado al vivir este importante momento junto a su madre, con quien inició este sueño. “Hoy nos hacen entrega ya de las llaves de las casitas aquí en Puerto Viejo. Me traje a mi mamá. No saben la emoción de mi mamá y la mía también, por supuesto”, expresó.

Las propiedades destacan por su estilo de arquitectura moderna tropical, con líneas minimalistas, amplios ventanales y una distribución que conecta los espacios interiores con el entorno natural. Además, cuentan con techos altos, acabados en tonos neutros y un concepto tipo resort.

El presentador celebra la entrega de las llaves junto a su madre, en la propiedad de estilo moderno tropical que levantaron en el Caribe limonense. (Tomada de redes sociales)

En el video, el presentador también dejó ver parte de las amenidades: una de las casas cuenta con una piscina principal, donde incluso se mostró nadando, mientras que la segunda vivienda, ubicada al frente de la propiedad, dispone de una piscina más pequeña.

El proyecto, que inició en febrero pasado, nació como un sueño compartido entre Méndez y su madre. En ese momento, el comunicador reveló que colocar la primera piedra representaba el inicio de un anhelo que ambos habían guardado durante años.

Con la entrega de las llaves, el presentador no solo concreta una inversión inmobiliaria en una de las zonas más atractivas del Caribe costarricense, sino también el cumplimiento de un sueño familiar que ahora podrá disfrutar.