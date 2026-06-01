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Bismarck Méndez ya recibió las llaves de sus lujosas casas en Limón: Vea cómo quedaron

Con piscina central y diseño tipo resort, la propiedad del presentador refleja el sueño familiar que él y su mamá forjaron durante años

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Por Fátima Jiménez
Bismarck Méndez, presentador de canal 7
Bismarck Méndez, presentador de 'De boca en boca' de Teletica, recibió emocionado las llaves de las casas que construyó en Playa Negra. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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