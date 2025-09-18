Viva

Beéle es demandado por Isabella Ladera, su expareja: ‘Fue una de las traiciones más crueles que he vivido’

A inicios de mes se filtraron en Internet videos íntimos de la influencer y el cantante colombiano

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/México/GDA
Beéle Isabella Ladera
Isabella Ladera afirma que Beéle la convenció de grabarse durante un momento íntimo con la condición de que el video no se haría público. (El Universal/México/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BeéleIsabella Ladera
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.