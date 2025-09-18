Beéle es demandado por Isabella Ladera, su expareja: ‘Fue una de las traiciones más crueles que he vivido’

Isabella Ladera afirma que Beéle la convenció de grabarse durante un momento íntimo con la condición de que el video no se haría público.

No terminan los escándalos para el cantante colombiano Beéle. Hace menos de una semana que dio un gran concierto en Costa Rica y pocos días después ya es el centro de una nueva polémica.

Para retomar: primero fue declarado víctima de violencia doméstica, después se filtraron dos videos íntimos suyos con su expareja Isabella Ladera y ahora ella lo pone de nuevo en el ojo público.

Ladera, modelo y creadora de contenido venezolana, señaló que fue el intérprete quien compartió las imágenes íntimas. Según El Universal de México, Ladera presentó una demanda contra el cafetero.

A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió un comunicado sobre la querella, asegurando que fue el intérprete quien divulgó el material:

“The Hachar Law Group ha presentado demanda civil en el condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera, contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda busca responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera”, se lee en el comunicado.

LEA MÁS: Cantante que dará concierto en Costa Rica es víctima de violencia intrafamiliar; su exesposa sería su abusadora

El cantante colombiano había negado públicamente las acusaciones que Isabella posteó el 9 de setiembre. A través de sus abogados, solicitó respeto a su privacidad y pidió que se detuviera la circulación del clip.

La demanda contra Beéle: supuesto acoso sexual cibernético

Según la revista Billboard, Isabella demandó a Beéle por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición internacional de angustia emocional y negligencia.

En los documentos legales, la influencer señala que su expareja le pidió grabar sus encuentros sexuales, confiando en que no serían divulgados “y mucho menos publicados para el mundo, como finalmente ocurrió”. Además, Ladera eliminó los clips íntimos, mientras que Beéle se negó a hacerlo.

Hace menos de una semana el cantante colombiano Beéle ofreció un concierto en Costa Rica. (David Chacón)

En su publicación de principios de mes, Isabella expresó su dolor: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Ladera lamentó que, en un momento en que se encontraba estable y en proceso de recuperación, su expareja decidiera exponerla de la manera más baja: “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, manifestó.

LEA MÁS: Así conquistó Beéle a los ticos: Vea las mejores fotos de su concierto