Beéle, cantante que dará concierto en Costa Rica, en medio de la polémica por filtración de supuesto video íntimo

El cantante colombiano Brandon López, conocido artísticamente como Beéle y quien se presentará en Costa Rica el próximo sábado, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por la filtración de un video íntimo.

El audiovisual, que se viralizó en redes sociales y en sitios especializados en ese tipo de contenido, muestra presuntamente al artista junto a su expareja, la modelo venezolana Isabella Ladera, de quien se separó hace varias semanas.

El material, de seis minutos y 42 segundos, fue descrito por un medio dominicano como la grabación de una pareja en una cama en una situación privada.

Relación entre Isabella Ladera y Beéle

Isabella y Beéle han sido protagonistas de numerosas polémicas desde el inicio de su relación en 2024, ya que se señaló que esta habría comenzado cuando el cantante aún estaba casado con la creadora de contenido colombiana Camila Rodríguez, con quien tiene dos hijos.

Durante el vínculo se dieron a conocer videos polémicos, declaraciones cuestionables de ambas partes e incluso una sentencia judicial, en la que se estableció que López sufrió violencia intrafamiliar mientras estuvo con Rodríguez.

En abril de 2025 comenzaron los rumores de separación entre Beéle e Isabella, y en julio se confirmó la ruptura. Desde entonces, el colombiano ha estado más enfocado en su carrera profesional, mientras que Ladera, presuntamente, inició una relación con la figura de reality shows peruano Hugo García.

Isabella Ladera y Hugo García aparantemente están en una relación. (Redes sociales)

Rumores de nueva relación de Isabella Ladera

Con motivo del cumpleaños número 26 de Ladera, en agosto, García publicó en Instagram más de diez historias dedicadas a la modelo, con imágenes y frases cargadas de cercanía. Entre ellas destacaron mensajes como: “En poco tiempo se convirtió en alguien tan especial”; “Desde que nos conocimos hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía. Esta fue nuestra primera foto y ya parecía que nos conocíamos de toda la vida”; y “Siempre felices aquí. El mar sabe nuestro secreto”, este último acompañado de una imagen juntos en altamar.

Posible reconciliación con Beéle

A pesar de ello, los rumores sobre un posible acercamiento entre Isabella y Beéle volvieron a tomar fuerza a inicios de setiembre, cuando la venezolana publicó en TikTok varios videos luciendo un abrigo con detalles blancos. La prenda coincidía con una que el cantante ya había mostrado en publicaciones anteriores, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación o, al menos, un contacto reciente entre ambos.

Isabella Ladera apareció con un abrigo que presuntamente pertenece a su exnovio, Beéle. (Trome.com)

LEA MÁS: Cantante que dará concierto en Costa Rica es víctima de violencia intrafamiliar; su exesposa sería su abusadora