Cantante que dará concierto en Costa Rica es víctima de violencia intrafamiliar; su exesposa sería su abusadora

A pocos días de dar un concierto en Costa Rica, Beéle, uno de los más famosos cantantes del género urbano recibió una noticia que cambió su vida.

El artista colombiano, de 22 años, quien cantará el 13 de setiembre en Parque Viva, fue declarado por la justicia de su país como víctima de violencia intrafamiliar y se le otorgaron medidas de protección por hechos que habría sufrido en los últimos meses de relación con su exesposa, Camila Rodríguez, quien es madre de sus hijos.

El artista sudamericano, reconocido por éxitos como Loco, Sola, Inolvidable y Si te interesa, y que ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Kenia OS, denunció que sufrió abuso emocional, psicológico, económico y físico, relacionado con conductas de manipulación; así como tres ocasiones concretas en las que habría recibido agresiones por parte de su expareja sentimental.

Beéle y Camila Rodríguez estuvieron casados durante tres años, además, son padres de dos niños. (Archivo/Cortesía)

En primera instancia, la mujer fue quien había denunciado al cantante; sin embargo, la resolución de las autoridades le dio la razón al artista. En la investigación se presentaron informes psicológicos que certificarían afectaciones en la conducta del cantante, derivadas de los tratos de su expareja.

Como resultado de la investigación, se desestimaron las acusaciones de la mujer, en tanto no se encontraron pruebas sobre que fuera Beéle quien estuviera actuando de esta manera en su contra. Además, se otorgaron al artista medidas de protección que velan por su buen nombre.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

Ahora, Camila Rodríguez no podrá “hacer menciones públicas o privadas que conlleven a una afectación psicológica y/o patrimonial”. Esto comprendería imágenes o videos que puedan afectar la intimidad del hombre.

Sumado a esto, Rodríguez tendrá que ir a terapia psicológica para el manejo de impulsos o emociones.

En último lugar, el fallo ordenó a la mujer facilitar la comunicación de su expareja con los hijos que tienen en común. Esto incluye encuentros físicos sin la presencia de terceras personas, así como llamadas o videollamadas, según lo disponga el cantante.