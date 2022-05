Costa Rica Flow Fest: Beéle y Ángel López se suman al concierto

El experimentado Ángel López y la estrella joven Beéle compartirán escenario en el Costa Rica Flow Fest. (Cortesía)

Siguen sumándose nombres de artistas internacionales invitados al Costa Rica Flow Fest, evento musical que se realizará el 25 de junio en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. Además de Mike Towers, Jay Wheeler y Dj Nelson, la producción anunció este miércoles 25 de mayo que el colombiano Béle, Ángel López (ex Son By Four) y la mexicana Erubey son parte del cartel del evento.

En el caso del colombiano Beéle, uno de los intérpretes revelación del género, viene al país acuerpado por canciones como Ella, Loco y Si te interesa. Por su parte, López y Erubey llegarán a Costa Rica como invitados especiales del festival.

En los próximos días se estará anunciando a los artistas costarricenses que serán parte del line-up del encuentro de música urbana.

Entradas ya están a la venta

Otra noticia importante para los fans que vayan a asistir al Costa Rica Flow Fest es que ya están a la venta las entradas para el show.

Los precios y localidades son ¢105.700 (Zona Lounge VIP), ¢83.100 (VIP Diamante), ¢49.200 (Flow Fest de pie) y ¢37.900 (gramilla de pie). Los boletos están a la venta en el sitio www.smarticket.net.

“Estamos realmente sorprendidos con la emoción que el público ha mostrado por el Costa Rica Flow Fest. El evento ha sido tendencia en todas las redes sociales y estamos seguros que lo seguirá siendo, tomando en cuenta la calidad de todos los artistas que nos acompañarán. Es la primera vez que el país tendrá un festival urbano de este nivel y hemos planeado cada detalle para que los asistentes vivan una fiesta inolvidable”, comentaron Alonso Acuña, Asier Isusi y Don Stockwell, los productores del evento, en un comunicado de prensa.